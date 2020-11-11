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聯博王耀維：加稅因素已反映 趁低吸科技股

【明報專訊】美國大選趨向明朗，民主黨總統參選人拜登極大機會入主白宮，加上前晚藥廠輝瑞公布新冠病毒疫苗將面世，刺激美股道指急漲逾千點，但科技股逆市捱沽，後市走勢受市場關注。聯博股票資深投資策略師王耀維接受本報專訪時表示，美國上調企業稅的負面因素已在美國科技股的股價上反映，現時估值對比其他資產仍較低，認為投資者可趁回調吸納，其中仍然看好輕資產的軟件及服務股，認為較能應對市場波動。

近期外界的焦點落在美國總統大選結果上，王耀維認為國會的結果更為重要，一旦任何一黨壟斷兩院，將會非常有利市場，因為刺激經濟方案將極快獲得通過，支持經濟及企業盈利。而誰人當選總統，將會影響刺激方案的形式，如果拜登順利勝出，方案料會着力新能源及可持續發展方面，減碳排放如興建更多汽車充電站，並會上調企業稅，但料直至2022年前不會發生，有關消息亦已在市場上反映。共和黨勝出則會大幅增加基建開支。而對華態度為今次大選焦點之一，他認為中美關係未來基本不變，若拜登最終勝選，兩國貿易談判桌上或添加更多條件，如氣候變化方面，認為世界將會重回特朗普上任前的時代。

反壟斷調查需時長 短線不礙科技股

市場關心新總統上任後推出的政策對各行業的影響。一般估計科技企業將面對較大監管風險，但王耀維預計，反壟斷調查一般需時甚長，可能需時5至8年，故他對科技股不太擔心。健康護理也可能受政府限制藥價影響，但他認為，藥價不是唯一決定因素，如果藥廠的藥物明顯影響病人存活，療效佳的肯定仍有市場。他認為市場過分擔心，行業整體估值低於市場平均，仍具投資機會。他不建議投資者只集中在一個板塊，應尋找一些不受大選及疫情等影響、盈利及現金流仍可長線增長的行業，正如科技及醫藥股，還有一些防守股如必需消費品。

拜登加稅 科企盈利或減7％至9%

王耀維又估計拜登上場後，不單止會把特朗普的稅改減稅幅度減半，更會增加海外企業稅收一倍，估計相關科企的每股盈利將減少7％至9%。惟他補充，大部分科企盈利平均增長一至兩成或以上，未見這會為業務帶來極大負面影響。而10月時美國科技股顯著回調，便已反映了這個因素。王耀維認為，科技及健康護理行業不會受拜登當選影響，盈利增長前景較明朗，投資者只是要判斷到底加稅因素有多少已被市場反映。

科技股估值已抽升至極高水平。王耀維認為源自目前極低息的環境，當對比起其他資產類別，股票估值仍然偏低。部分人質疑個別美國大型科技股的市值已達到2萬億美元，質疑後市的上升空間。他指科技股同樣主導着中美股市，正因科技已成為人們生活的重要部分，顛覆了不少傳統產業，及網絡效應令不少科企集合起來，帶來強勁盈利，往後仍有增長空間。只是短期內健康護理及部分防守股確較吸引，科技股的另一優勢是現金流增長強勁。

在科技行業中，個別硬件股受惠於5G等不同主題炒上，惟他長線看好軟件及服務股，特別後者屬輕資產，開支較少，盈利能力佳及可產生強勁現金流，為市場上應對波動市較佳的板塊。科技股以外，新能源股近期備受關注，美國部分地區的風力或太陽能發電成本，比化石燃料更低。惟從投資角度出發卻是另一回事，在部分可再生能源企業變得商品化時，有利消費者多於投資者，故行業內只宜個別選股。

黃金防守力不如國債

美國大選結束後市况續波動，投資者保護持倉應對波動市時，黃金是一個熱門選擇。特別是隨着對冲風險的國債未能提供足夠回報，使不少人買黃金作代替。不過，王耀維提醒近期股市大跌時，黃金未能提供與國債相同的防守力，故不建議投資者以黃金代替國債。他認為長線持有盈利及現金流增長明顯的企業，基本面變動小，已可減低市場波動。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 基金特區]

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