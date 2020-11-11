國泰機師減價4%沽海堤兩房

中原分區營業經理陳旭明表示，上述由國泰外籍機師持有的海堤灣畔2座中層A室，實用562方呎2房間隔，附裝修、並享有海景；單位本月初叫價760萬元放盤，由於急於求售，故願意減價29.2萬元或約4%，終以730.8萬元、貼近市價成交，呎價13,004元；原業主2011年以445萬元購入作收租，持貨9年，帳面賺285.8萬元或約64%。

銀湖‧天峰凶宅同層 低市價一成易手

馬鞍山銀湖‧天峰有凶宅同層單位，以低於市價一成易手。世紀21奇豐區域經理莊瑞生指出，上述為銀湖‧天峰8座中層H室，實用690方呎，屬3房1套間隔，新以880萬元易手，實呎12,754元，低市價逾一成。

據悉，單位同層另一單位，曾於2011年發生事故，當時一女子從住所攀窗跳下自殺身亡。至於上述單位原業主，2011年3月以538萬元購入，持貨逾9年帳面賺342萬元或64％。

另美聯助理區域經理萬振庭指出，嘉湖山莊翠湖居2座高層H室，實用554方呎3房間隔，原業主早前開價670萬元放盤，新近減價至640萬元沽出，減幅30萬元或4%，實呎11,552元，成交價為屋苑同類3房戶近1年高位；原業主2017年3月以475萬元購入，持貨至今3年半，帳面賺165萬元或35%。

柏景臺海景三房3580萬售 同類新高

二手豪宅方面，天后柏景臺有海景單位以創同類新高價的價位易手。中原資深區域營業董事陳家鴻指，柏景臺1座高層A室，實用998方呎，3房連套房間隔、享海景，以3580萬元成交，實呎35,872元，成交價、呎價創屋苑同類戶型新高；原業主2012年3月以2399萬元買入上址，持貨8年，帳面獲利1181萬元或49%。