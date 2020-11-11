名日‧九肚山連沽兩洋房吸金5353萬

長實地產投資董事黃思聰表示，名日‧九肚山上月底推出至今累售約103伙，佔全盤266伙近四成，預料餘下尚未上載銷售安排的10座洋房和1座分層大單位，將於明年推售。

另沙田九肚同區、香港興業（0480）和南豐合作的麗坪路尚珩，透過招標以3200萬元連車位售出第3座3、5樓B室，屬實用1554方呎複式戶，實呎20,592元，為項目自5月以來首宗一手成交。

此外，恒地（0012）粉嶺高爾夫． 御苑亦透過招標沽出A12號洋房，實用2634方呎連花園、私人泳池及地庫2個車位，成交價5430萬元、實呎20,615元。

傲瀧花園複式戶呎售2.54萬

另華懋發展的青山公路琨崙，青玥琳洋房單位11A，實用2389方呎，以2752.2萬元連車位成交，呎價11,520元。

新世界（0017）旗下大圍站柏傲莊系列熱賣之際，同系西貢清水灣傲瀧，昨日有花園複式戶以8109萬元售出，為A座G5室，實用3192方呎，採4房間隔連1065呎花園和私人泳池，成交價8109萬元，實呎25,404元。

項目自2017年中推出至今累售670伙，佔全盤近99%。

嘉峯匯周六再開售220伙

市區方面，近期銷情提速的嘉華（0173）啟德嘉峯匯，加推6號價單涉103伙，扣除最高15%優惠後，折實價706.4萬至2197.9萬元、折實實呎22,113至28,693元，折實平均實呎為24,833元。項目同步上載銷售安排，將於本周六（14日）以先到先得形式發售220伙。

全新盤方面，內房保利（0119）的青山灣洋房項目瑧譽、涉41伙；五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸涉688伙，市場預料兩盤將於本月內登場。