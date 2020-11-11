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上月買家印花稅逾4億 今年次高

【明報專訊】新冠疫情好轉，近期一、二手樓市交投市况均見復蘇，投資者亦重現市場。據稅務局最新公布，10月份（主要反映9月中下旬至10月具體市况）三大辣稅中，反映境外或本地投資者入市的買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD，分別涉4.126億元和10.037億元稅款，相關金額雖較9月、即今年最高紀錄按月低37%及25%，但依然成為今年次高紀錄。

三大辣稅涉1711宗成交 按月減一成

稅務局數據顯示，上月涉三大辣稅，即BSD、DSD和額外印花稅SSD的稅收，合共錄得14.24億元，較9月錄約20.19億元，按月減少29%，但同樣是今年紀錄次高。若總計三大辣稅，上月共涉1711宗，按月少11%。至於成交宗數，10月買家印花稅BSD、以及涉住宅部分的雙倍印花稅DSD宗數，均有所上升。其中涉BSD成交共88宗，對比9月錄得的42宗，按月上升近1.1倍。

值得一提的是，9月因有美國領事館售出港島南區壽臣山屋地予恒隆地產（0101），令該月辣稅金額大幅上升，故涉及BSD稅款雖然由9月錄得的6.57億元，按月下跌逾2.4億元或37%、至10月的4.126億元，但仍較8月份的2.324億元多77%。以上月88宗涉BSD的成交計，即平均每宗涉稅款468.8萬元。

雙倍印花稅逾10億 按月跌25%

至於上月涉DSD成交共1599宗，較9月1852宗減少約14%。不過，若單計涉及住宅部分DSD成交有282宗，按月增加46%；不過，涉非住宅物業的DSD成交宗數有1317宗，較9月錄得1659宗減少21%。

涉稅項金額方面，上月整體DSD稅款共錄10.037億元，按月減少25.3%，其中涉及住宅部分有7.034億元，按月減27%。

額外印花稅24宗 按月減10宗

此外，上月涉額外印花稅SSD成交有24宗，比9月的34宗少10宗或29%，成交宗數為今年4月錄得的18宗後、近6個月來低位；相關稅款有820萬元，按月少54.7%，同時金額亦跌至2014年7月、即逾6年半以來最少。資料顯示，對上SSD涉款不足1000萬元的、為今年4月曾錄得993萬元。

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