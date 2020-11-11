首都「劏場舖」35萬沽 業主勁蝕九成

DAN6單位298萬易手 蝕一成

另一方面，曾發生石棺藏屍案的荃灣灰窰角街工廈DAN6，亦接連錄得多宗蝕讓；土地註冊處資料顯示，項目一個中層C室，面積491方呎，上月以298萬元易手，折合呎價約6,069元；原業主2014年以328萬元購入單位，現轉手帳面蝕30萬元，蝕幅接近一成。

此外，中原（工商舖）商舖部分區營業董事李世基表示，深水埗長沙灣道190至192號地下A3號舖，面積約480方呎，目前以約1680萬元放售，即意向呎價約3.5萬元，項目可以公司買賣成交。

長沙灣道舖位叫價減15%放售

上述舖位目前連租約出售，現租客為時裝店，月租約4.75萬元，租期至2021年底，即業主租金回報約3.39厘。李世基續稱，項目已於市場放售一段時間，一直叫價約1980萬元，最近業主希望趁利好氣氛加快沽貨，因而調低意向價300萬元或約15%。