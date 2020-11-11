經濟

香港地產

五糧液港開食肆 25萬租總統戲院舖 地舖連1樓樓面8500呎 呎租29元

【明報專訊】受新冠疫情影響，本港飲食、零售行業今年的生意大受打擊，而受限聚令拖累，今年更有大量食肆結業。不過，「有危就有機」是商場不變定律，有內地集團最近進軍本地飲食業；被形容為是中國酒中名牌的五糧液，最新以月租25萬元，租用銅鑼灣謝斐道總統戲院部分樓面，為該品牌首次進軍香港飲食業。

明報記者 林尚民

土地註冊處資料顯示，銅鑼灣謝斐道517號總統戲院一樓連部分地舖，總樓面約8500方呎，上月與五糧液國際餐飲（香港）有限公司簽訂租約，租金25萬元，折合呎租約29.4元，租約期由10月中至2023年10月，為期3年。上址原有酒樓據悉已於今年中結業。

上月起租 租約期3年

據招聘網站資料，五糧液國際餐飲（香港）有限公司正招聘員工，其中會計主任的主要職責，是負責餐廳全盤帳目，預料為五糧液首次進軍本港餐飲業，不過，暫時未知道該食肆會主打何種菜式。

曾在紐約開四川火鍋店

據網上資料，五糧液在中國內地雖然設有酒店，包括成都（中國）五糧液大酒店、宜賓五糧液機場酒店，但就未有餐廳相關資料，反而曾在美國紐約開設餐廳五糧液美食館，主要售賣四川菜及四川火鍋，市場估計上述總統戲院舖位，亦會以川菜為主打。

值得一提的是，資料顯示，五糧液國際餐飲（香港）有限公司，股東包括五糧液國際（香港）有限公司、以及裕酒集團有限公司，前者董事為五糧液集團旗下五糧液集團進出口有限公司董事長王平，後者董事則為東華三院前主席蔡榮星。換言之，今次開設餐廳，有機會是五糧液與香港商人合作。

翻查資料，上述舖位由戲院大王陳俊巖家族擁有，上手為翠明軒海鮮酒家，據悉於今年中結業。

此外，新冠疫情及中港兩地未全面通關下，雖然來香港做身體檢查的內地客數量大減，但仍無阻體檢公司擴張步伐。

香港體檢202萬租金峰大廈10層

土地註冊處資料顯示，由資本策略（0497）持有的佐敦金峰大廈2至11樓共10層樓面，每層面積4153方呎、總樓面合共約41,530方呎，上月與香港體檢及醫學診斷中心有限公司簽訂租約，月租202.3萬元，平均呎租即約49元，租約期由明年3月初至2025年2月底，租約期4年。

公司註冊處資料顯示，香港體檢及醫學診斷中心有限公司董事包括曹貴宜，即前香港體檢班底、「醫生」曹貴子胞兄。

資策兩年前18億購入金峰大廈

資料顯示，金峰大廈附近一帶有多幢「醫生大廈」，包括金峰大廈朝向佐敦道對面的嘉賓大廈，以及向彌敦道對面的彌敦道238號，均雲集多位醫生的診所。資料顯示，資本策略是於2018年以約18億元的作價，購入金峰大廈全幢物業。

上 / 下一篇新聞

中央擬打擊網上壟斷 ATMX重挫 雙十一前夕出招 阿里ADR再挫半成
中央擬打擊網上壟斷 ATMX重挫 雙十一前夕出招 阿里ADR再挫半成
疫下「雙十一」促銷多提早開始
疫下「雙十一」促銷多提早開始
創新金融須配合創新監管
創新金融須配合創新監管
新舊經濟股 表現天與地
新舊經濟股 表現天與地
螞蟻暫緩上市 麥樸思﹕非個別事件
螞蟻暫緩上市 麥樸思﹕非個別事件
華為擬千億人幣售「榮耀」手機業務
華為擬千億人幣售「榮耀」手機業務
銀娛虧損收窄勝預期 末季料反映通關效應
銀娛虧損收窄勝預期 末季料反映通關效應
內地上月通脹0.5% 豬價轉跌 分析料現通縮 增減息誘因
內地上月通脹0.5% 豬價轉跌 分析料現通縮 增減息誘因
輝煌明天暗盤升45% 德琪醫藥孖展超購70倍
輝煌明天暗盤升45% 德琪醫藥孖展超購70倍
東瀛遊伙快運推Flycation 兩人同行連稅1678元
東瀛遊伙快運推Flycation 兩人同行連稅1678元
申洲大股東家族配股 先後共套逾83億
申洲大股東家族配股 先後共套逾83億
航運空運會議在即 疫苗空運受關注
航運空運會議在即 疫苗空運受關注
遠展發行澳元住宅抵押貸款證券
遠展發行澳元住宅抵押貸款證券
蘇寧債價跌勢加劇 疑恒大債轉股牽連
蘇寧債價跌勢加劇 疑恒大債轉股牽連
華虹收入按季升12% 稅前溢利按年跌八成
華虹收入按季升12% 稅前溢利按年跌八成
OneDegree寵物保險 醫療保額加碼
OneDegree寵物保險 醫療保額加碼
會計師公會選舉在即 理事轟安排不公
會計師公會選舉在即 理事轟安排不公
風險胃納增 美10年債息逼1厘 憂「宅經濟」板塊失寵 亞馬遜Zoom續跌
風險胃納增 美10年債息逼1厘 憂「宅經濟」板塊失寵 亞馬遜Zoom續跌
歐盟再調查 亞馬遜反壟斷
歐盟再調查 亞馬遜反壟斷
Beyond Meat伙麥當勞推人造肉漢堡
Beyond Meat伙麥當勞推人造肉漢堡
張兆聰：債息回升利銀行 恒生回順可吸
張兆聰：債息回升利銀行 恒生回順可吸
植耀輝：股票亦有「改名轉運」
植耀輝：股票亦有「改名轉運」
技術取勝：香格里拉中線走勢改善
技術取勝：香格里拉中線走勢改善
劉思明：疫苗概念股受捧 國藥轉強可取
劉思明：疫苗概念股受捧 國藥轉強可取
周顯：供乾可令細價股爆升
周顯：供乾可令細價股爆升
湯文亮：民主制度最怕勢均力敵
湯文亮：民主制度最怕勢均力敵
話你知：五糧液被譽中國三大名酒
話你知：五糧液被譽中國三大名酒
首都「劏場舖」35萬沽 業主勁蝕九成
首都「劏場舖」35萬沽 業主勁蝕九成
上月買家印花稅逾4億 今年次高
上月買家印花稅逾4億 今年次高
名日‧九肚山連沽兩洋房吸金5353萬
名日‧九肚山連沽兩洋房吸金5353萬
國泰機師減價4%沽海堤兩房
國泰機師減價4%沽海堤兩房
德祥等南丫島「海岸保護區」地申建住宅
德祥等南丫島「海岸保護區」地申建住宅
聯博王耀維：加稅因素已反映 趁低吸科技股
聯博王耀維：加稅因素已反映 趁低吸科技股