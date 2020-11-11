五糧液港開食肆 25萬租總統戲院舖 地舖連1樓樓面8500呎 呎租29元

明報記者 林尚民

土地註冊處資料顯示，銅鑼灣謝斐道517號總統戲院一樓連部分地舖，總樓面約8500方呎，上月與五糧液國際餐飲（香港）有限公司簽訂租約，租金25萬元，折合呎租約29.4元，租約期由10月中至2023年10月，為期3年。上址原有酒樓據悉已於今年中結業。

上月起租 租約期3年

據招聘網站資料，五糧液國際餐飲（香港）有限公司正招聘員工，其中會計主任的主要職責，是負責餐廳全盤帳目，預料為五糧液首次進軍本港餐飲業，不過，暫時未知道該食肆會主打何種菜式。

曾在紐約開四川火鍋店

據網上資料，五糧液在中國內地雖然設有酒店，包括成都（中國）五糧液大酒店、宜賓五糧液機場酒店，但就未有餐廳相關資料，反而曾在美國紐約開設餐廳五糧液美食館，主要售賣四川菜及四川火鍋，市場估計上述總統戲院舖位，亦會以川菜為主打。

值得一提的是，資料顯示，五糧液國際餐飲（香港）有限公司，股東包括五糧液國際（香港）有限公司、以及裕酒集團有限公司，前者董事為五糧液集團旗下五糧液集團進出口有限公司董事長王平，後者董事則為東華三院前主席蔡榮星。換言之，今次開設餐廳，有機會是五糧液與香港商人合作。

翻查資料，上述舖位由戲院大王陳俊巖家族擁有，上手為翠明軒海鮮酒家，據悉於今年中結業。

此外，新冠疫情及中港兩地未全面通關下，雖然來香港做身體檢查的內地客數量大減，但仍無阻體檢公司擴張步伐。

香港體檢202萬租金峰大廈10層

土地註冊處資料顯示，由資本策略（0497）持有的佐敦金峰大廈2至11樓共10層樓面，每層面積4153方呎、總樓面合共約41,530方呎，上月與香港體檢及醫學診斷中心有限公司簽訂租約，月租202.3萬元，平均呎租即約49元，租約期由明年3月初至2025年2月底，租約期4年。

公司註冊處資料顯示，香港體檢及醫學診斷中心有限公司董事包括曹貴宜，即前香港體檢班底、「醫生」曹貴子胞兄。

資策兩年前18億購入金峰大廈

資料顯示，金峰大廈附近一帶有多幢「醫生大廈」，包括金峰大廈朝向佐敦道對面的嘉賓大廈，以及向彌敦道對面的彌敦道238號，均雲集多位醫生的診所。資料顯示，資本策略是於2018年以約18億元的作價，購入金峰大廈全幢物業。