經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：民主制度最怕勢均力敵

【明報專訊】有老友問，什麼是民主？我話唔識，或者少數服從多數就是民主，老友唔同意，少數服從多數並不是民主，而是共產，佢話假如全港市民投票決定，大家平均分了某些富豪的資產，一定會獲得大多數人同意，結果是那些富豪的資產被共產了，怎可以說是民主？

我話這點我明白，但現在大家都認定少數服從多數就是民主，即使美國總統大選亦用選舉人票，獲得多數選民認同的候選人有時未必可以做總統，但這是制度上問題，例如網球比賽，贏得局數，得分最多的人未必是勝利者，贏得盤數的人才是，但整體來說，少數服從多數的概念沒變。

老友又問，既然民主制度如此健全，點解今次美國總統大選，在總人數與選舉人票，拜登全部比特朗普為佳，特朗普仍然唔肯認輸？我話今次遇上民主制度的死穴，美國人要很小心處理，如果處理不當，美國可能會分裂。

美關心自家事 還港療傷機會

老友話我危言聳聽，不過仍然問民主制度的死穴是什麼，老實說，我不敢肯定，但我認為是勢均力敵，如果特朗普只有不足5000萬選民支持他，選舉人票不足200，他就一定會認輸，但現在有超過7000萬人支持他，選舉人票亦不是差距很多，可以說是叮噹馬頭，要特朗普認輸是非常艱難，畢竟有7000萬選民在他的背後，搞搞吓美國就會分裂，上一次戈爾亦試過，最後戈爾話唔想美國分裂而接受失敗，但以特朗普性格不會這樣容易認輸，而他的支持者亦不想他認輸，結果將如何，美國會不會分裂，真的是天曉得。

老友話我一向不支持特朗普，一定希望他認輸，老友估錯，我雖然唔支持特朗普，但仍然希望他繼續奮戰，美國總統選舉繼續糾纏，只有美國人關心自己國家的事，其他國家才有休息的機會，香港亦需要唞一唞兼自我療傷。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

中央擬打擊網上壟斷 ATMX重挫 雙十一前夕出招 阿里ADR再挫半成
中央擬打擊網上壟斷 ATMX重挫 雙十一前夕出招 阿里ADR再挫半成
疫下「雙十一」促銷多提早開始
疫下「雙十一」促銷多提早開始
創新金融須配合創新監管
創新金融須配合創新監管
新舊經濟股 表現天與地
新舊經濟股 表現天與地
螞蟻暫緩上市 麥樸思﹕非個別事件
螞蟻暫緩上市 麥樸思﹕非個別事件
華為擬千億人幣售「榮耀」手機業務
華為擬千億人幣售「榮耀」手機業務
銀娛虧損收窄勝預期 末季料反映通關效應
銀娛虧損收窄勝預期 末季料反映通關效應
內地上月通脹0.5% 豬價轉跌 分析料現通縮 增減息誘因
內地上月通脹0.5% 豬價轉跌 分析料現通縮 增減息誘因
輝煌明天暗盤升45% 德琪醫藥孖展超購70倍
輝煌明天暗盤升45% 德琪醫藥孖展超購70倍
東瀛遊伙快運推Flycation 兩人同行連稅1678元
東瀛遊伙快運推Flycation 兩人同行連稅1678元
申洲大股東家族配股 先後共套逾83億
申洲大股東家族配股 先後共套逾83億
航運空運會議在即 疫苗空運受關注
航運空運會議在即 疫苗空運受關注
遠展發行澳元住宅抵押貸款證券
遠展發行澳元住宅抵押貸款證券
蘇寧債價跌勢加劇 疑恒大債轉股牽連
蘇寧債價跌勢加劇 疑恒大債轉股牽連
華虹收入按季升12% 稅前溢利按年跌八成
華虹收入按季升12% 稅前溢利按年跌八成
OneDegree寵物保險 醫療保額加碼
OneDegree寵物保險 醫療保額加碼
會計師公會選舉在即 理事轟安排不公
會計師公會選舉在即 理事轟安排不公
風險胃納增 美10年債息逼1厘 憂「宅經濟」板塊失寵 亞馬遜Zoom續跌
風險胃納增 美10年債息逼1厘 憂「宅經濟」板塊失寵 亞馬遜Zoom續跌
歐盟再調查 亞馬遜反壟斷
歐盟再調查 亞馬遜反壟斷
Beyond Meat伙麥當勞推人造肉漢堡
Beyond Meat伙麥當勞推人造肉漢堡
張兆聰：債息回升利銀行 恒生回順可吸
張兆聰：債息回升利銀行 恒生回順可吸
植耀輝：股票亦有「改名轉運」
植耀輝：股票亦有「改名轉運」
技術取勝：香格里拉中線走勢改善
技術取勝：香格里拉中線走勢改善
劉思明：疫苗概念股受捧 國藥轉強可取
劉思明：疫苗概念股受捧 國藥轉強可取
周顯：供乾可令細價股爆升
周顯：供乾可令細價股爆升
五糧液港開食肆 25萬租總統戲院舖 地舖連1樓樓面8500呎 呎租29元
五糧液港開食肆 25萬租總統戲院舖 地舖連1樓樓面8500呎 呎租29元
話你知：五糧液被譽中國三大名酒
話你知：五糧液被譽中國三大名酒
首都「劏場舖」35萬沽 業主勁蝕九成
首都「劏場舖」35萬沽 業主勁蝕九成
上月買家印花稅逾4億 今年次高
上月買家印花稅逾4億 今年次高
名日‧九肚山連沽兩洋房吸金5353萬
名日‧九肚山連沽兩洋房吸金5353萬
國泰機師減價4%沽海堤兩房
國泰機師減價4%沽海堤兩房
德祥等南丫島「海岸保護區」地申建住宅
德祥等南丫島「海岸保護區」地申建住宅
聯博王耀維：加稅因素已反映 趁低吸科技股
聯博王耀維：加稅因素已反映 趁低吸科技股