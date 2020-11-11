湯文亮：民主制度最怕勢均力敵

我話這點我明白，但現在大家都認定少數服從多數就是民主，即使美國總統大選亦用選舉人票，獲得多數選民認同的候選人有時未必可以做總統，但這是制度上問題，例如網球比賽，贏得局數，得分最多的人未必是勝利者，贏得盤數的人才是，但整體來說，少數服從多數的概念沒變。

老友又問，既然民主制度如此健全，點解今次美國總統大選，在總人數與選舉人票，拜登全部比特朗普為佳，特朗普仍然唔肯認輸？我話今次遇上民主制度的死穴，美國人要很小心處理，如果處理不當，美國可能會分裂。

美關心自家事 還港療傷機會

老友話我危言聳聽，不過仍然問民主制度的死穴是什麼，老實說，我不敢肯定，但我認為是勢均力敵，如果特朗普只有不足5000萬選民支持他，選舉人票不足200，他就一定會認輸，但現在有超過7000萬人支持他，選舉人票亦不是差距很多，可以說是叮噹馬頭，要特朗普認輸是非常艱難，畢竟有7000萬選民在他的背後，搞搞吓美國就會分裂，上一次戈爾亦試過，最後戈爾話唔想美國分裂而接受失敗，但以特朗普性格不會這樣容易認輸，而他的支持者亦不想他認輸，結果將如何，美國會不會分裂，真的是天曉得。

老友話我一向不支持特朗普，一定希望他認輸，老友估錯，我雖然唔支持特朗普，但仍然希望他繼續奮戰，美國總統選舉繼續糾纏，只有美國人關心自己國家的事，其他國家才有休息的機會，香港亦需要唞一唞兼自我療傷。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]