周顯：供乾可令細價股爆升

在過去一年，蕭定一的運氣不佳，這當然得歸咎於黑暴加上疫情。根本上，大部分的娛樂圈、細價股的狀况都差到不能再差，他反而算是比較好的，很多同行已經「Certified Dead」了。

蕭公子有條件可翻身

記得我在本欄寫過，行內很多大孖沙都認為，蕭定一屬於可以「翻生」的類別，一來是因為個人能力，無論交際手腕和基本知識面都是第一流，二來是因為娛樂事業始終有一定價值和吸引力，因此，很多大孖沙都願意支持他，繼續投資在他的身上，這構成了他成功翻身的potential。

至於HMVOD的股價爆升，原因很簡單，一個「乾」字。話說不久前，它1供5的供股完畢了，一共接了181,125股的有效申請，僅佔可認購股份的0.3%，可以算是供乾到龜裂，這就構成了股票的上升條件了。不過，以它現時不到2億元的市值計，如果蕭定一要仗此翻身，股價至少要再升幾倍先至得。

話時話，我身邊都有投資者，想投資落蕭定一的新片，正好我剛剛當了亞洲小姐的評判，因而認識了這一屆的亞姐，所以，我也乘機為這批亞姐做了一次試鏡，估計應該會有部分參與這齣電影的演出。在這部片子中，我很可能會當監製，如果成事，在電影事業上，我就從出品人、監製、編劇、演員，每個崗位都做過了。

[周顯 投資二三事]