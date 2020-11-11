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劉思明：疫苗概念股受捧 國藥轉強可取

【明報專訊】港股高開後受阻，恒指高開457點見全日高位回順，午後升幅曾收窄至25點，中段反彈，收報26,301點，升285點或1.10%；國指跌0.43%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.26%、跌1.15%，大市表現一般。大市成交達2338億元，高於60天平均超過八成，交投熾熱。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率66比34，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約四成半，意味整體有近一半的波幅超過3%，市况非常波動；陽燭對陰燭為45比55，雖然整體以上升為主，但沽盤積極，有超過一半股份低於開市價呈陰燭收市。

航空股急升 高追值博率不吸引

疫苗實驗取得突破進展，經濟活動重啟在望，航空、能源及港澳概念備受追捧。本報數據庫追蹤的30個行業，航空及相關急升逾一成，能源及相關、地產及相關升6%，博彩及消閒升近半成，房託基金、本地金融升約4%；本地零售服務升逾2%。當中以航空相關股份、本地收租、石油油服等的買盤較為積極，呈現陽燭收市，但昨天動輒升一兩成，現水平高追值博率並不吸引。

至於下跌行業，佔整體約兩成半，軟件服務跌4%表現最差，家品及零售跌逾2%，科技器材、航運物流跌近2%，其餘的跌不足1%。螞蟻集團煞停上市，引起市場對加強互聯網監管的關注，昨天國家市場監管總局就平台經濟領域的反壟斷指南徵求意見，加劇市場憂慮，打擊科技股，恒生科技指數（恒科指）大跌逾半成。不過，恒生科技指數或受累外圍科技股大跌，目前納指期貨暫守20天線，且看恒科指亦能否守穩20天線（現約7740點）。

受反壟斷諮詢影響 美團或下試50天線

騰訊（0700）將於明天（12日）公布季度業績，近半年表現未有明顯跑贏恒科指，因此低撈騰訊，倒不如吼恒科指ETF，如南方恒生科技（3033）。軟硬科技股以美團（3690）、小米（1810）走勢較強，由於前者較受反壟斷法影響，要留意短線反彈若未能重上317元，則要慎防反彈後會再試底，以8月份的調整，有可能下試50天線約265元。

此外，國藥（1099）亦具疫苗概念，其母公司國藥集團日前披露，至今已有數十萬人緊急接種旗下兩款新冠滅活疫苗，沒有嚴重不良反應，並預計明年產能達10億劑，而國藥有望取得疫苗分銷。股價方面，國藥6月中反彈至21.8元回落形成下跌通道，昨天跳升突破通道頂部約18.6元，短線上望20元關口及250天線約21元料有阻力，入市可以低收18元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕國藥 美團 恒生科技指數 疫苗

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