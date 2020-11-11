經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：債息回升利銀行 恒生回順可吸

【明報專訊】恒指昨升285點，收報26,301點，成交金額2338億元。美國輝瑞藥廠和德國生物科技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗，大規模試驗後證實保護率達90％，遠超市場希望的75％，消息令全球金融市場劇烈震盪，美股周一晚創出新高，但科技股沽壓極大，航空、旅遊、金融等板塊則暴漲。港股情况相近，匯控（0005）升8％，ATMXJ跌幅則介乎4％至10％。

疫苗面世，但仍有不少疑問，例如注射後的效用有多久；接種者受到保護，但是否等同阻斷傳染，廠商仍未有確切答案。在實行上，疫苗須儲存於攝氏零下70度的低溫，運輸成本昂貴也不方便。但金融市場只需要知道成功便可，其他都不重要，疫情受害板塊暴漲，科技股尤其是遙距工作概念股崩盤式下跌，很多跌幅都達10％至20％。同時債息抽升並企穩在0.9厘以上，美元和油價強勢，金價則大跌。

疫苗加反壟斷 新經濟股兩面受敵

周一晚的美股和昨日的港股都很難判斷如何交易。價值股甫開市便大幅高開，高得不可能追入，事後看多數開市價已是全日高位；科技股跌幅驚人，但疫苗面世或會影響到相關需求，電商、雲計算、支付等領域沽壓甚大，中資科技股則面對新的監管到來，午後全線插水式下跌。

中國市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，文件提出，平台經營者與交易相對人達成排他協議，可能違反《反壟斷法》。由於贏家全取的設局，全球科技企業模式都是不計成本搶佔市場佔有率，取得支配地位後便採取排他手段，將收入和利潤最大化。無論是電商的各大促銷節、手機品牌在手機強行賣廣告、外賣平台向小商戶壓價等，若中央揮舞《反壟斷法》旗幟，全都可能需要整改。

現在就看中央打壓力度有多大，若像兩年前打壓遊戲、近期打壓螞蟻般動真格，前者股價足足沉寂了兩年，後者乾脆要暫緩上市，影響會相當大。樂觀看，ATMXJ都未出現明確轉勢，除了阿里外，全都守在50天線之上，但昨日在高位出現天量成交，這往往都不是好信號。暫時宜假設科技股已見了短期高位，策略上可待每次大跌時小注收集博反彈，切勿高追。

金風龍源52周高 保利協鑫4連升

投資者都在考慮如何調整組合，若選價值股，要擔心高追後升勢無以為繼；動力科技股則波幅太大，疫苗面世後債息會有更強上升動力，也是一個要留意的問題。筆者覺得還是買仍在上升、創新高的股份，新能源股依然較強勢。昨日金風（2208）、龍源（0916）均創出52周新高，保利協鑫（3800）連續4日大升，昨日再揚逾6％。

另外，一個市場肯定不感興趣的是本地銀行股。不知不覺，恒生（0011）已經由低位反彈了20％，理論上進入牛市，有多少人會信？感覺上，本地銀行股不大可取，但美國長債息回升、孳息曲線過去1個月也陡峭化，利好息差；二來本地銀行股主要以按揭業務為主，本港樓市穩定，資產質素不會有大問題。退一步看，雖然香港很多核心價值和獨特競爭優勢都已消失，但2021年經濟復蘇還是大概率的事，銀行股多能向好，若股價回順至較接近10天線，可以吸納。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

中央擬打擊網上壟斷 ATMX重挫 雙十一前夕出招 阿里ADR再挫半成
中央擬打擊網上壟斷 ATMX重挫 雙十一前夕出招 阿里ADR再挫半成
疫下「雙十一」促銷多提早開始
疫下「雙十一」促銷多提早開始
創新金融須配合創新監管
創新金融須配合創新監管
新舊經濟股 表現天與地
新舊經濟股 表現天與地
螞蟻暫緩上市 麥樸思﹕非個別事件
螞蟻暫緩上市 麥樸思﹕非個別事件
華為擬千億人幣售「榮耀」手機業務
華為擬千億人幣售「榮耀」手機業務
銀娛虧損收窄勝預期 末季料反映通關效應
銀娛虧損收窄勝預期 末季料反映通關效應
內地上月通脹0.5% 豬價轉跌 分析料現通縮 增減息誘因
內地上月通脹0.5% 豬價轉跌 分析料現通縮 增減息誘因
輝煌明天暗盤升45% 德琪醫藥孖展超購70倍
輝煌明天暗盤升45% 德琪醫藥孖展超購70倍
東瀛遊伙快運推Flycation 兩人同行連稅1678元
東瀛遊伙快運推Flycation 兩人同行連稅1678元
申洲大股東家族配股 先後共套逾83億
申洲大股東家族配股 先後共套逾83億
航運空運會議在即 疫苗空運受關注
航運空運會議在即 疫苗空運受關注
遠展發行澳元住宅抵押貸款證券
遠展發行澳元住宅抵押貸款證券
蘇寧債價跌勢加劇 疑恒大債轉股牽連
蘇寧債價跌勢加劇 疑恒大債轉股牽連
華虹收入按季升12% 稅前溢利按年跌八成
華虹收入按季升12% 稅前溢利按年跌八成
OneDegree寵物保險 醫療保額加碼
OneDegree寵物保險 醫療保額加碼
會計師公會選舉在即 理事轟安排不公
會計師公會選舉在即 理事轟安排不公
風險胃納增 美10年債息逼1厘 憂「宅經濟」板塊失寵 亞馬遜Zoom續跌
風險胃納增 美10年債息逼1厘 憂「宅經濟」板塊失寵 亞馬遜Zoom續跌
歐盟再調查 亞馬遜反壟斷
歐盟再調查 亞馬遜反壟斷
Beyond Meat伙麥當勞推人造肉漢堡
Beyond Meat伙麥當勞推人造肉漢堡
植耀輝：股票亦有「改名轉運」
植耀輝：股票亦有「改名轉運」
技術取勝：香格里拉中線走勢改善
技術取勝：香格里拉中線走勢改善
劉思明：疫苗概念股受捧 國藥轉強可取
劉思明：疫苗概念股受捧 國藥轉強可取
周顯：供乾可令細價股爆升
周顯：供乾可令細價股爆升
湯文亮：民主制度最怕勢均力敵
湯文亮：民主制度最怕勢均力敵
五糧液港開食肆 25萬租總統戲院舖 地舖連1樓樓面8500呎 呎租29元
五糧液港開食肆 25萬租總統戲院舖 地舖連1樓樓面8500呎 呎租29元
話你知：五糧液被譽中國三大名酒
話你知：五糧液被譽中國三大名酒
首都「劏場舖」35萬沽 業主勁蝕九成
首都「劏場舖」35萬沽 業主勁蝕九成
上月買家印花稅逾4億 今年次高
上月買家印花稅逾4億 今年次高
名日‧九肚山連沽兩洋房吸金5353萬
名日‧九肚山連沽兩洋房吸金5353萬
國泰機師減價4%沽海堤兩房
國泰機師減價4%沽海堤兩房
德祥等南丫島「海岸保護區」地申建住宅
德祥等南丫島「海岸保護區」地申建住宅
聯博王耀維：加稅因素已反映 趁低吸科技股
聯博王耀維：加稅因素已反映 趁低吸科技股