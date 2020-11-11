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經濟
2020年11月11日星期三
技術取勝
投資策略
中央擬打擊網上壟斷 ATMX重挫 雙十一前夕出招 阿里ADR再挫半成
疫下「雙十一」促銷多提早開始
創新金融須配合創新監管
新舊經濟股 表現天與地
螞蟻暫緩上市 麥樸思﹕非個別事件
華為擬千億人幣售「榮耀」手機業務
銀娛虧損收窄勝預期 末季料反映通關效應
內地上月通脹0.5% 豬價轉跌 分析料現通縮 增減息誘因
輝煌明天暗盤升45% 德琪醫藥孖展超購70倍
東瀛遊伙快運推Flycation 兩人同行連稅1678元
申洲大股東家族配股 先後共套逾83億
航運空運會議在即 疫苗空運受關注
遠展發行澳元住宅抵押貸款證券
蘇寧債價跌勢加劇 疑恒大債轉股牽連
華虹收入按季升12% 稅前溢利按年跌八成
OneDegree寵物保險 醫療保額加碼
會計師公會選舉在即 理事轟安排不公
風險胃納增 美10年債息逼1厘 憂「宅經濟」板塊失寵 亞馬遜Zoom續跌
歐盟再調查 亞馬遜反壟斷
Beyond Meat伙麥當勞推人造肉漢堡
張兆聰：債息回升利銀行 恒生回順可吸
植耀輝：股票亦有「改名轉運」
技術取勝：香格里拉中線走勢改善
劉思明：疫苗概念股受捧 國藥轉強可取
周顯：供乾可令細價股爆升
湯文亮：民主制度最怕勢均力敵
五糧液港開食肆 25萬租總統戲院舖 地舖連1樓樓面8500呎 呎租29元
話你知：五糧液被譽中國三大名酒
首都「劏場舖」35萬沽 業主勁蝕九成
上月買家印花稅逾4億 今年次高
名日‧九肚山連沽兩洋房吸金5353萬
國泰機師減價4%沽海堤兩房
德祥等南丫島「海岸保護區」地申建住宅
聯博王耀維：加稅因素已反映 趁低吸科技股
技術取勝：香格里拉中線走勢改善
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【明報專訊】九置37元料有承接（圖）
復星醫藥需守穩35.7元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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