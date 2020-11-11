植耀輝：股票亦有「改名轉運」

該公司早前建議將中文名稱改為晶門半導體，理由在於「令本公司之企業形象及身分更符合本集團之業務發展，特別是在大中華市場之發展」（通告內容）。晶門科技主要從事設計、開發及銷售專有IC產品及系統解決方案，於2004年上市，上市至今業務基本上沒有大變，業績表現則較為波動，近5個財年均錄得虧損，今年上半年則由虧轉盈。筆者認為集團將名稱由「科技」改為「半導體」，似乎是希望令更多投資者留意到公司業務，畢竟不少與半導體相關之股份均熱炒，但晶門卻是「斯人獨憔悴」，交投疏落之餘，IC產品市場競爭其實亦相當大，所以即使改名，亦不宜有太大寄望！

友誼時光改名後股價曾升五成

不過有時候改名又真的對股價有正面幫助，友誼時光（6820）上市時名稱為FriendTimes，或者是英文名稱未能吸引投資者目光，故該公司更改一個中文名稱亦很合理。該公司於3月初宣布有關消息，股價當時未見太大反應；但到正式改名（5月15日）後，股價開始有所異動，由2.78元起步，不足兩個月累升近五成！不過其後走勢開始無以為繼，加上業績表現未如理想，結果現時股價又跌至只得2.23元。由此亦證明，改名一時三刻可能會吸引到投資者目光，但即使名稱創意無限又或霸氣十足，只要公司未能交出應有成績表，股價縱升亦難以持久。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]