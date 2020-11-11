Beyond Meat伙麥當勞推人造肉漢堡

上季銷售遠遜預期 股價挫兩成

麥當勞國際總裁博登（Ian Borden）表示，為了解顧客需要，麥當勞在特定市場已試賣植物食材的產品，並根據這些經驗研發出麥當勞專屬的素食漢堡「McPlant」。麥當勞發言人稱，這款McPlant吃起來的口感類似於巨無霸（ Big Mac）或足三両（Quarter Pounder）。除了提供漢堡肉，「McPlant」的素食產品線未來還可望推出雞肉替代品及早餐三文治。麥當勞去年曾在加拿大安大略省試賣人造肉漢堡，又在德國引入雀巢（Nestle）生產的素肉漢堡，以測試市場反應。由於麥當勞前行政總裁湯普森（Don Thompson）是Beyond Meat的早期投資者，也是這家植物肉製造商的董事會成員，外界推測兩家公司的聯繫可能意味Beyond Meat會成為麥當勞的長期供應商。

不過Beyond Meat上季表現遜預期。由於疫情在夏季緩和，消費者減少囤貨，Beyond Meat第三季財季收入按年僅增長2.7%至9440萬美元，遠低於分析師預期的1.32億美元。經調整虧損達1930萬美元，合每股虧損28美仙，而分析師此前預期每股盈利5美仙。

（綜合報道）

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