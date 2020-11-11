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歐盟再調查 亞馬遜反壟斷

【明報專訊】歐盟委員會昨發表聲明，指亞馬遜利用第三方賣家的數據（包括收入及訪客量等）作出戰略業務決策，例如決定是否減價等，以謀取自身利益，涉嫌違反歐洲的反壟斷法規，宣布向其電子商務流程做第二次正式調查。相關調查將研究亞馬遜如何選擇哪些第三方賣家可向其Prime會員服務供貨，並調查與普通第三方賣家相比，亞馬遜是否優待自家業務，又或厚待使用其物流和送貨服務的賣家。

阿里罕有沒交代「雙十一」初期成交額

另外，阿里巴巴(9988)有別於往年，至今早凌晨1時，仍未有公布踏入11月11日之後「雙十一」的初期成交數據，內地傳媒只報道天貓在今年「雙十一狂歡季」，即本月1日至今早零時30分累積3723億元人民幣成交金額。阿里ADR急挫，至零時30分折合每股257港元，較港收市再挫6.5%（相關新聞刊B2）。

歐盟方面質疑，亞馬遜的問題源於它除銷售自家產品，又充當其他競爭對手銷售平台，扮演雙重角色。

歐盟指亞馬遜用第三方數據圖利

歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）稱，當亞馬遜成為第三方賣家的競爭對手時，它不應利用第三方賣家數據謀取利益。出於對反壟斷行為的憂慮，歐盟委員會去年7月已向亞馬遜發起調查。亞馬遜表示，不同意歐盟委員會的主張，將盡一切努力確保歐盟對事實有準確的了解。 亞馬遜說，它在全球零售市場的份額只有不到1％。

歐盟還將研究亞馬遜的黃金購物車（Buy Box） 按鈕。該按鈕為消費者提供將貨品添加到購物車的功能，但亞馬遜的算法如何把buy box分配給賣家引起外界關注。歐盟表示，在研究了亞馬遜平台的1億款貨品及8000萬宗交易後，「愈來愈清楚」的是應該作進一步研究。

此外，視像會議平台Zoom就私隱問題，與美國聯邦貿易委員會（FTC）達成和解協議。

（綜合報道）

[國際金融]

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