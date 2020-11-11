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風險胃納增 美10年債息逼1厘 憂「宅經濟」板塊失寵 亞馬遜Zoom續跌

【明報專訊】輝瑞研發的新冠疫苗有效預防率達九成的消息，提振市場風險偏好，帶動長債孳息率向上。作為銀行業盈利能力指標之一的美國10年期國債孳息率昨高見0.975厘，是3月底以來高位。美國2年期及10年期國債孳息率差距在周一擴大至0.78厘，是2018年以來最大（見圖）。

分析師及銀行業預測，債市的變化若持續下去，將有助提高銀行業的借貸利潤。由於商業貸款通常收取浮動利率，而浮動利率會隨市場利率的波動而調整。摩通、美銀等華爾街大行周一股價升逾一成，昨晚早段仍靠穩。

美股早段繼續換馬，資金流向與經濟復蘇相關股票。原本受惠於疫情科技股普遍下挫，標普500指數及納指早段下滑。電商巨擘亞馬遜的股價繼周一下跌5％後，昨早段再跌2.5％。

視像會議平台Zoom繼周一下跌17％後，昨早段再跌2％。市場人士稱，今年大部分時間引領大市上揚的「宅經濟」板塊可能失寵，雖然科技股長遠前景仍然樂觀，但可能不會像3月以來那樣遠遠跑贏其他板塊。國際油價昨晚升逾1%，雪佛龍和埃克森美孚股價早段升1％。

油價升逾1% 油股齊做好

高盛財務總監謝爾（Stephen Scherr）稱，疫苗的利好消息將通過「孳息率曲線趨陡」（短期與長期債息差距擴大）等，為銀行業帶來好處。當疫苗普及，社會限制措施將會放寬，經濟擴張速度將比預期快，經濟前景改善令利率有望提升，從而增加銀行業的貸款收入。

美國銀行業上周呈交的季度監管文件，披露利率環境的變化將如何改善業界的前景。若不同年期的債券孳息率較9月時的預測高1厘，美國四大銀行（摩通、美銀、花旗、富國）的年收入將增加220億美元。以美國銀行為例，若長期利率比預期高出1個百分點，將可增加33億美元的收入。若短期利率升1個百分點，則額外帶來64億美元收入。銀行的利潤很大程度取決於借款成本（即銀行支付的存款利息或短期借款利息）與貸款收益率之間的差額。當利率上升，孳息率上升的速度，將比融資成本上升的速度快。

分析師指出，美國兩年期國債孳息率周一輕微上漲，反映交易商預期聯儲局未來兩年仍有少許機會加息，對銀行業是積極的信號。不過美聯儲已表明，直至2023年底仍會將短期利率維持在最低水平，並正購買美國國債，以控制長期利率。

（綜合報道）

[國際金融]

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