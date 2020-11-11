經濟

OneDegree寵物保險 醫療保額加碼

【明報專訊】虛擬保險公司OneDegree推出新寵物保險計劃，年度醫療保額為7萬元，較現有計劃最高保額的3萬元高逾一倍，是現時本港提供最高保額的寵物保險。以兩歲貴婦狗計算，新計劃保費較現有最高計劃多16%。OneDegree行政總裁李俠恩表示，該行超過六成客戶投保現有保費最高的計劃，部分客戶已用盡保額，因此推出保額更高的計劃。隨着更多寵物投保擴大風險池，未來可推出保額更大，甚至不設上限的計劃。

上限由3萬加至7萬

OneDegree今年4月開業並推出寵物保險，8月放寬投保限制，將寵物初次投保年齡由8歲提升至11歲，並開放予沒有晶片的貓隻投保。

李俠恩表示，去季新投保寵物當中，有58%是以往市場上其他寵物保險不受保的，放寬受保條件帶動第三季投保的保單上升5倍，其中貓隻投保上升10倍。他又透露，有76%索賠涉及5歲或以下的寵物，他指主人不能預知寵物何時會遇上突發意外或感染疾病，建議盡早投保。

擬拓網絡保障專攻中小企

除寵物保險外，OneDegree計劃在短期內與科技公司合作推出網絡保安保險，同時提供加強網絡安全的工具，針對中小企業市場。李俠恩表示，市場上的網絡保安保險主要針對大型企業，核保程序複雜，或須回答逾百條問題，而他們的投保程序則較簡單，只須回答約十數條核保問題，而保額和保費亦相應較低，以適合中小企。

相關字詞﹕保險科技 寵物保險 虛擬保險 網絡保安 保險

上 / 下一篇新聞

中央擬打擊網上壟斷 ATMX重挫 雙十一前夕出招 阿里ADR再挫半成
中央擬打擊網上壟斷 ATMX重挫 雙十一前夕出招 阿里ADR再挫半成
疫下「雙十一」促銷多提早開始
疫下「雙十一」促銷多提早開始
創新金融須配合創新監管
創新金融須配合創新監管
新舊經濟股 表現天與地
新舊經濟股 表現天與地
螞蟻暫緩上市 麥樸思﹕非個別事件
螞蟻暫緩上市 麥樸思﹕非個別事件
華為擬千億人幣售「榮耀」手機業務
華為擬千億人幣售「榮耀」手機業務
銀娛虧損收窄勝預期 末季料反映通關效應
銀娛虧損收窄勝預期 末季料反映通關效應
內地上月通脹0.5% 豬價轉跌 分析料現通縮 增減息誘因
內地上月通脹0.5% 豬價轉跌 分析料現通縮 增減息誘因
輝煌明天暗盤升45% 德琪醫藥孖展超購70倍
輝煌明天暗盤升45% 德琪醫藥孖展超購70倍
東瀛遊伙快運推Flycation 兩人同行連稅1678元
東瀛遊伙快運推Flycation 兩人同行連稅1678元
申洲大股東家族配股 先後共套逾83億
申洲大股東家族配股 先後共套逾83億
航運空運會議在即 疫苗空運受關注
航運空運會議在即 疫苗空運受關注
遠展發行澳元住宅抵押貸款證券
遠展發行澳元住宅抵押貸款證券
蘇寧債價跌勢加劇 疑恒大債轉股牽連
蘇寧債價跌勢加劇 疑恒大債轉股牽連
華虹收入按季升12% 稅前溢利按年跌八成
華虹收入按季升12% 稅前溢利按年跌八成
會計師公會選舉在即 理事轟安排不公
會計師公會選舉在即 理事轟安排不公
風險胃納增 美10年債息逼1厘 憂「宅經濟」板塊失寵 亞馬遜Zoom續跌
風險胃納增 美10年債息逼1厘 憂「宅經濟」板塊失寵 亞馬遜Zoom續跌
歐盟再調查 亞馬遜反壟斷
歐盟再調查 亞馬遜反壟斷
Beyond Meat伙麥當勞推人造肉漢堡
Beyond Meat伙麥當勞推人造肉漢堡
張兆聰：債息回升利銀行 恒生回順可吸
張兆聰：債息回升利銀行 恒生回順可吸
植耀輝：股票亦有「改名轉運」
植耀輝：股票亦有「改名轉運」
技術取勝：香格里拉中線走勢改善
技術取勝：香格里拉中線走勢改善
劉思明：疫苗概念股受捧 國藥轉強可取
劉思明：疫苗概念股受捧 國藥轉強可取
周顯：供乾可令細價股爆升
周顯：供乾可令細價股爆升
湯文亮：民主制度最怕勢均力敵
湯文亮：民主制度最怕勢均力敵
五糧液港開食肆 25萬租總統戲院舖 地舖連1樓樓面8500呎 呎租29元
五糧液港開食肆 25萬租總統戲院舖 地舖連1樓樓面8500呎 呎租29元
話你知：五糧液被譽中國三大名酒
話你知：五糧液被譽中國三大名酒
首都「劏場舖」35萬沽 業主勁蝕九成
首都「劏場舖」35萬沽 業主勁蝕九成
上月買家印花稅逾4億 今年次高
上月買家印花稅逾4億 今年次高
名日‧九肚山連沽兩洋房吸金5353萬
名日‧九肚山連沽兩洋房吸金5353萬
國泰機師減價4%沽海堤兩房
國泰機師減價4%沽海堤兩房
德祥等南丫島「海岸保護區」地申建住宅
德祥等南丫島「海岸保護區」地申建住宅
聯博王耀維：加稅因素已反映 趁低吸科技股
聯博王耀維：加稅因素已反映 趁低吸科技股