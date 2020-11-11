OneDegree寵物保險 醫療保額加碼

上限由3萬加至7萬

OneDegree今年4月開業並推出寵物保險，8月放寬投保限制，將寵物初次投保年齡由8歲提升至11歲，並開放予沒有晶片的貓隻投保。

李俠恩表示，去季新投保寵物當中，有58%是以往市場上其他寵物保險不受保的，放寬受保條件帶動第三季投保的保單上升5倍，其中貓隻投保上升10倍。他又透露，有76%索賠涉及5歲或以下的寵物，他指主人不能預知寵物何時會遇上突發意外或感染疾病，建議盡早投保。

擬拓網絡保障專攻中小企

除寵物保險外，OneDegree計劃在短期內與科技公司合作推出網絡保安保險，同時提供加強網絡安全的工具，針對中小企業市場。李俠恩表示，市場上的網絡保安保險主要針對大型企業，核保程序複雜，或須回答逾百條問題，而他們的投保程序則較簡單，只須回答約十數條核保問題，而保額和保費亦相應較低，以適合中小企。