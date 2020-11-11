蘇寧債價跌勢加劇 疑恒大債轉股牽連

明報記者 方楚茵

恒大自9月下旬傳出向政府求救，指若旗下恒大地產未能如期在明年1月借殼A股上市公司深深房上市，或會無力償還1300億元債務，導致資金鏈斷裂。彭博報道指，自9月底以來，蘇寧易購的債券出現連續下跌，多隻明年將到期的債券債價已跌至不足90元，至於一筆2023年到期債券，債價更由9月初96元跌至近期的78.8元（見圖）。彭博數據顯示，蘇寧電器和蘇寧易購在未來半年多亦面臨合計逾300億元的債券到期和回售壓力。

蘇寧自身亦債大如山的情況下，內媒曾報道稱，蘇寧在與恒大達成債轉股的協議前，曾表示若恒大地產未能於明年如期回A，將要求取回200億元投資。惟最終在恒大傳出向政府求救後，蘇寧控股董事長張近東亦成為9月底恒大戰投們簽訂「補充協議」儀式的座上客，更正正坐在恒大主席許家印身旁。

未來半年逾300億債到期

「債轉股」減輕恒大的資金壓力，卻令蘇寧的債券持有人感到不安，報道引述私募基金上海懋良投資合伙人沈忱指，蘇寧債價下跌與它不贖回恒大戰投資金有關，「戰投的錢回不來，投資者就懷疑其資金是否周轉得過來。再借錢給它是需要很大勇氣的」，而高熵資本董事長鄧浩亦認為債價下跌反映投資者對其基本面及流動性的顧慮加深，「若不從恒大拿回200億元，拿什麼償債？這是投資者很擔心的問題」。

反映投資者憂資金贖不回

蘇寧易購發言人回應彭博，稱上市公司信息披露透明，治理規範，基本面改善向好，債務到期前會提前安排償債資金。蘇寧電器集團則未即時回覆。

至於暫時從債務危機脫身的恒大，則繼續斥資回購股份支撐股價。繼本周一（9日）斥近2.9億港元回購後，昨（10日）再以近1.87億元回購1094.8萬股，兩日共涉4.75億港元。恒大股價昨收升1.66%，收報17.12港元，成交額5.41億港元，單日回購佔全日成交近34.5%。