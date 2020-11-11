航運空運會議在即 疫苗空運受關注

料業界探討重整供應鏈

其中，會議將探討全球空運貨量及需求展望、跨境電商；電子商務及物流風險管理，以創新科技提升供應鏈效率等議題。此外，網上平台亦提供多項互動功能，包括網上交流及運用人工智能作商貿配對。

隨着新冠病毒疫苗研發有重大突破，疫苗空運亦將成為會議的關注點，航運交通界立法會議員易志明指出，本港業界已開始部署明年疫苗物流的龐大需求，提前準備適合儲藏及運送疫苗的恒溫設備。

此外，易志明表示，疫情初期對本港物流業界有較大衝擊，不過6月後情況見好轉，電腦及相關配件、家用健身器材及個人護理用品的出口有增長，但高檔消費品難免下降。他又指，雖然去年受中美貿易摩擦影響，部分港商將生產線遷移東南亞，但因當地船期、港口配套等未能應付，不少貨品於當地組裝後還是會運回香港再轉口，可見香港的中轉地位仍重要，可打造成地區性的分配中心。