輝煌明天暗盤升45% 德琪醫藥孖展超購70倍

融創服務暫超購1.3倍

現時有3隻新股招股。榮昌生物（9995）首日飈升三成再帶起B股認購潮。統計本地主要券商，未盈利生科股德琪醫藥（6996）首日於各券商暫借出約198.3億元孖展。該股公開發售集資額2.79億元，僅計孖展，超購70倍。

物管股融創服務（1516）首日則錄得14.1億元孖展，公開發售集資額6.11億元，暫超額1.3倍。兩公司招股期均至本周四（12日）中午12時止。今日截止招股的內房祥生控股（2599）僅計孖展，公開發售則仍未足額。

天兆豬業擱置上市 周五退款

天兆豬業（1248）昨日宣布，放棄在港上市計劃。公司指，「鑑於現行市況」，諮詢全球協調人之後，決定不上市，將於本周五（13日）退款。公司從事家豬隻養殖，本次引入3名基礎投資者。原定上周五（6日）定價。

此外，內房建業地產（0832）昨日宣布，集團建議分拆物管業務以介紹方式在港交所主板上市。公司將以實物分派形式，向股東分派公司所擁有的物管業務公司，即CCMC集團股本。