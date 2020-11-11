經濟

輝煌明天暗盤升45% 德琪醫藥孖展超購70倍

【明報專訊】廣告股輝煌明天（1351）明日掛牌，昨日暗盤爆升近五成。以耀才暗盤計，該股全日升45%，收報1.59元，每手2000股帳面賺980元。輝煌明天昨日公布，上限定價1.1元，公開發售超購約30倍。共有6名大戶認購頂頭槌飛，每人獲派404手，以暗盤價計，帳面賺約39.6萬元。輝煌明天主要為內地客戶提供定製廣告服務，包括廣告製作、投放等，本次上市引入內地媒體公司趣頭條入股。

融創服務暫超購1.3倍

現時有3隻新股招股。榮昌生物（9995）首日飈升三成再帶起B股認購潮。統計本地主要券商，未盈利生科股德琪醫藥（6996）首日於各券商暫借出約198.3億元孖展。該股公開發售集資額2.79億元，僅計孖展，超購70倍。

物管股融創服務（1516）首日則錄得14.1億元孖展，公開發售集資額6.11億元，暫超額1.3倍。兩公司招股期均至本周四（12日）中午12時止。今日截止招股的內房祥生控股（2599）僅計孖展，公開發售則仍未足額。

天兆豬業擱置上市 周五退款

天兆豬業（1248）昨日宣布，放棄在港上市計劃。公司指，「鑑於現行市況」，諮詢全球協調人之後，決定不上市，將於本周五（13日）退款。公司從事家豬隻養殖，本次引入3名基礎投資者。原定上周五（6日）定價。

此外，內房建業地產（0832）昨日宣布，集團建議分拆物管業務以介紹方式在港交所主板上市。公司將以實物分派形式，向股東分派公司所擁有的物管業務公司，即CCMC集團股本。

相關字詞﹕輝煌明天 新股

上 / 下一篇新聞

中央擬打擊網上壟斷 ATMX重挫 雙十一前夕出招 阿里ADR再挫半成
中央擬打擊網上壟斷 ATMX重挫 雙十一前夕出招 阿里ADR再挫半成
疫下「雙十一」促銷多提早開始
疫下「雙十一」促銷多提早開始
創新金融須配合創新監管
創新金融須配合創新監管
新舊經濟股 表現天與地
新舊經濟股 表現天與地
螞蟻暫緩上市 麥樸思﹕非個別事件
螞蟻暫緩上市 麥樸思﹕非個別事件
華為擬千億人幣售「榮耀」手機業務
華為擬千億人幣售「榮耀」手機業務
銀娛虧損收窄勝預期 末季料反映通關效應
銀娛虧損收窄勝預期 末季料反映通關效應
內地上月通脹0.5% 豬價轉跌 分析料現通縮 增減息誘因
內地上月通脹0.5% 豬價轉跌 分析料現通縮 增減息誘因
東瀛遊伙快運推Flycation 兩人同行連稅1678元
東瀛遊伙快運推Flycation 兩人同行連稅1678元
申洲大股東家族配股 先後共套逾83億
申洲大股東家族配股 先後共套逾83億
航運空運會議在即 疫苗空運受關注
航運空運會議在即 疫苗空運受關注
遠展發行澳元住宅抵押貸款證券
遠展發行澳元住宅抵押貸款證券
蘇寧債價跌勢加劇 疑恒大債轉股牽連
蘇寧債價跌勢加劇 疑恒大債轉股牽連
華虹收入按季升12% 稅前溢利按年跌八成
華虹收入按季升12% 稅前溢利按年跌八成
OneDegree寵物保險 醫療保額加碼
OneDegree寵物保險 醫療保額加碼
會計師公會選舉在即 理事轟安排不公
會計師公會選舉在即 理事轟安排不公
風險胃納增 美10年債息逼1厘 憂「宅經濟」板塊失寵 亞馬遜Zoom續跌
風險胃納增 美10年債息逼1厘 憂「宅經濟」板塊失寵 亞馬遜Zoom續跌
歐盟再調查 亞馬遜反壟斷
歐盟再調查 亞馬遜反壟斷
Beyond Meat伙麥當勞推人造肉漢堡
Beyond Meat伙麥當勞推人造肉漢堡
張兆聰：債息回升利銀行 恒生回順可吸
張兆聰：債息回升利銀行 恒生回順可吸
植耀輝：股票亦有「改名轉運」
植耀輝：股票亦有「改名轉運」
技術取勝：香格里拉中線走勢改善
技術取勝：香格里拉中線走勢改善
劉思明：疫苗概念股受捧 國藥轉強可取
劉思明：疫苗概念股受捧 國藥轉強可取
周顯：供乾可令細價股爆升
周顯：供乾可令細價股爆升
湯文亮：民主制度最怕勢均力敵
湯文亮：民主制度最怕勢均力敵
五糧液港開食肆 25萬租總統戲院舖 地舖連1樓樓面8500呎 呎租29元
五糧液港開食肆 25萬租總統戲院舖 地舖連1樓樓面8500呎 呎租29元
話你知：五糧液被譽中國三大名酒
話你知：五糧液被譽中國三大名酒
首都「劏場舖」35萬沽 業主勁蝕九成
首都「劏場舖」35萬沽 業主勁蝕九成
上月買家印花稅逾4億 今年次高
上月買家印花稅逾4億 今年次高
名日‧九肚山連沽兩洋房吸金5353萬
名日‧九肚山連沽兩洋房吸金5353萬
國泰機師減價4%沽海堤兩房
國泰機師減價4%沽海堤兩房
德祥等南丫島「海岸保護區」地申建住宅
德祥等南丫島「海岸保護區」地申建住宅
聯博王耀維：加稅因素已反映 趁低吸科技股
聯博王耀維：加稅因素已反映 趁低吸科技股