內地上月通脹0.5% 豬價轉跌 分析料現通縮 增減息誘因

食品價格升2.2% 非食品持平

上月食品價格按年上升2.2%，非食品價格按年持平，消費品價格按年上升0.6%，服務價格則上升0.3%。國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，CPI回落主要因為去年同期基數較高，豬肉價格由升轉降，以及翹尾因素減少所影響。

彭博中國高級經濟學家曲天石指出，10月份內地進一步加強通脹放緩的走勢，PPI亦維持收縮，預期通縮或會在未來數個月發生。通縮會對企業盈利、還款能力和就業有不利影響，加上目前經濟緩慢復蘇，或會增加人民銀行再調低利率的誘因。撇除食品和能源價格，10月份核心CPI按年上升0.5%，連續4個月持平，曲天石認為顯示家庭消費需求近月稍有改善，但仍表現呆滯。

PPI跌2.1% 差過預期

10月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下跌2.1%，較預期的1.9%跌幅大，連續9個月處於收縮水平，降速與9月相同，按月比較持平。其中，反映日用品的生活資料價格按年下降0.5%，跌幅較9月擴大0.4個百分點，按月亦下降0.1%。曲天石指出，這反映通脹收縮的趨勢正由生產者傳導至消費者，預期PPI會繼續維持在通縮水平，不過幅度會有所縮小。