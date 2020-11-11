經濟

銀娛虧損收窄勝預期 末季料反映通關效應

【明報專訊】受到新冠病毒疫情及旅遊限制措施等影響，銀河娛樂（0027）截至9月底止第三季度盈轉虧，除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）為9.43億元，惟在加大成本控制措施後，LBITDA按季收窄。集團主席呂志和表示，內地在9月底才重批申請赴澳自由行，第三季度未見明顯正面影響，期望到第四季度會逐步回升。銀娛季度業績好過預期，昨日收市報61.25元，升4.08%，創1個月高位。

持現金432億 同業最充裕

截至9月底止，銀娛手持現金及流動投資約432億元，保持淨持現金狀態，是目前手持現金最多的濠賭股。雖然季內澳門銀河、星際及百老匯分別錄得7.88億、2.23億及3700萬元的LBITDA，但旗下衛星場利澳、總統及華都等娛樂場，則合共錄得除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）約100萬元。

貴賓中場業績同見改善

按業務劃分，貴賓博彩及中場均按季改善。貴賓博彩錄得轉碼數118.01億元，按季增加76.03%；贏率則比上季下跌0.72個百分點，為4%；收益達4.72億元，按季增長49.84%。至於中場方面，投資額達16.54億元，按季增加1.12倍；贏率比上季提高4.1個百分點至21.7%；收益達3.59億元，增長1.6倍。

非博彩業務收益多錄增長

非博彩業務方面，綜合銀娛旗下銀娛、星際及百老匯旗下的酒店及餐飲收益在季內達1.62億元，按季增長1.25倍；商場收益則有8400萬元，亦按季增長44.83%。三個項目的酒店入住率分別為20%、10%及16%。建材業務的EBITDA則為2.83億元，按年只跌12%。

銀娛表示，會繼續推進澳門銀河第三、四期工程，但受到疫情影響，發展時間表可能會受影響。同時其擬與橫琴政府合作，發展橫琴的項目；至於在海外市場方面，稱會繼續為拓展日本市場而努力。

預計銀河三四期工程受制疫情

瑞銀表示，銀娛第三季度的LBITDA水平比其原先預期的10.99億元及市場共識的10.92億元為少，主要受惠於表現較佳的貴賓博彩業務、成本控制及建材業務提供貢獻所致。公司形容，銀娛的資產負債表健康。摩根大通則認為銀娛第三季的表現比原本他們估計的11億元LBITDA為佳，當中指出銀娛透過成本控制措施，日均燒錢由第二季的250萬美元，減少至220萬美元。

花旗則稱銀娛受惠於澳門銀河的非博彩業務及建材業務表現，令虧損情况比預期為佳，其貴賓博彩業務季內的贏率4%，則比去年同期的3.89%為佳。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕百老匯 星際 澳門銀河 呂志和 銀河娛樂

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