經濟

華為擬千億人幣售「榮耀」手機業務

【明報專訊】路透社引述知情人士報道指出，華為計劃以1000億元人民幣出售旗下低端智能手機業務「榮耀」予A股上市的神州數碼和深圳市政府牽頭的財團。據稱，神州數碼將持股15%，成為榮耀排名前兩大股東之一，餘下股份將由3家深圳市政府支持的投資公司持有，分別在榮耀佔股10%至15%。

深圳市政府成大股東

華為、神州數碼、深圳市政府及榮耀，昨日均沒有回覆路透社就出售行動的查詢。神州數碼A股股價昨日大升10%，收報31.68元人民幣，市值增至207.21億元人民幣。同系香港上市的神州控股（0861）昨日股價亦升3%，收報6.17元，市值達103.19億元。

翻查資料，在深圳上市的神州數碼為香港上市的神州控股同系姊妹公司，由神州控股董事長郭為持股23.5%。神州數碼主要從事雲計算、數碼化轉型、資訊科技產品分銷及增值業務，亦是榮耀手機的主要分銷商之一。翻查該公司的上市公司公告及新聞稿，均未見進一步透露有關收購「榮耀」手機的信息。

此前，路透社曾於10月中報道，除了神州數碼外，其他有意洽購「榮耀」手機品牌的買家，尚包括TCL集團及小米（1810）。據報道指出，華為出售榮耀後，擬將精力集中發展高端的華為品牌，並面向企業業務。華為除了發展5G設備、鋪設網絡及開發手機而為人認識之外，亦在雲計算、連接網絡硬件、智能汽車及OTT等不同領域開發。是次華為部署出售榮耀的交易，據稱涵蓋全部資產，包括品牌研發能力及供應鏈管理，榮耀則擬留大部分管理團隊和7000多名員工，並計劃在3年內上市。

相關字詞﹕榮耀 郭為 神州控股 神州數碼 華為

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