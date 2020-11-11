新舊經濟股 表現天與地

中海油九置升14%冠藍籌

昨日新舊經濟股榮辱互見，恒指當中以中海油（0883）及九龍倉置業（1997）升幅最大，昨均升13.9%，而權重股中，匯控（0005）及友邦（1299）領升恒指最多，分別升8%及5.7%，貢獻恒指共310點升幅。收租股急漲，太古地產（1972）及領展（0823）均升7%。航空業有轉機，國泰（0293）升14%。

但科技股拖住後腿，騰訊（0700）跌4.4%，阿里巴巴（9988）跌5.1%，合共拖低恒指195點。以致恒指昨僅升285點或1.1%，升幅遜於隔晚的夜期及美國存託憑證（ADR），收報26,301點，全日主板成交急增至2338億元，是4個月以來最多。北水昨日錄得11.67億元淨沽出，當中有16.91億元淨沽出美團（3690），及1.43億元淨沽出騰訊。恒指夜期下跌，至昨晚11時半報26,225點，低水76點。

復星醫藥參與輝瑞疫苗 股價大漲

藥廠輝瑞與BioNTech共同研發的新冠病毒疫苗見效，連帶一眾疫苗股上漲，有份參與該疫苗的復星醫藥（2196）昨晚發公告指，與BioNTech根據許可協議就新冠疫苗的合作在有序推進中，其中一款疫苗BNT162b1在內地臨牀試驗中。復星醫藥昨漲14.22%，報37.35元。連帶復星國際（0656）亦升6.7%。

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，隨着拜登當選美國總統，人民幣最近走強利好中港股市，不過「由於短線累積升幅甚高，不排除美股及港股出現獲利回吐情况，預計恒指在牛熊線25,400點有支持，今年底前將在24,800點至26,700點區間上落」。他又認為，疫苗股消息或帶動資金從新經濟股，流向炒作舊經濟板塊包括本地地產、零售等股份，不過他指由於航空業早前已陸續復蘇，加上人民幣強有利於其償還債務等，將更加看好內地航空股。