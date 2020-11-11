創新金融須配合創新監管

人民銀行行長易綱上星期一（2日）曾表示，大型科技公司發展金融科技，顯著提高金融服務水平，是金融創新的重要部分，但金融科技也改變了遊戲規則，對現有金融監管框架構成嚴峻考驗。其實上月底國務院金融穩定發展委員會會議已提出，當前金融科技與金融創新快速發展，既要鼓勵創新，也要加強監管。

內地經濟學者胡星斗表示，金融創新與金融科技監管並不牴觸，中央對金融創新是予以鼓勵和支持，不會貿然煞停，不過現時的金融監管以傳統實體金融業為主，而金融科技產生的跨界經營和業務交錯，是原有金融監管體系的「盲點」，因此有必要制定一套金融科技相關的監管框架，既創新金融，也創新監管。

網上金融混業 未有明確監管

事實上，本月初發布網絡小額貸款公司管理辦法看似突然，但其實早在今年9月銀保監已公布實體小額貸款公司的管理辦法，今次只是將同類業務分開實體與網絡兩種主體去規範。此外，人行於9月落實金融控股公司監督管理試行辦法，解決了早年金融混業造成的監管難題，但金融科技公司的網上金融混業卻未有明確監管規定，這也很大機會是金融科技監管須完善的領域。