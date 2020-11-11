疫下「雙十一」促銷多提早開始

外遊受阻 國際品牌加入促銷

今年的雙十一增加購物時間以應對疫情，早前的11月1日至3日為第一波銷售，第二波則由今日開始，截止時間為今晚12時。 因為全球疫情肆虐，外出旅遊受阻，不少國際品牌首次加入雙十一促銷。阿里指國際品牌的銷售在第一波反應熱烈，首次參加的法國時裝品牌巴黎世家（balenciaga），在11月1日開賣首日已有多款商品售罄，而意大利時裝品牌Furla在第一波首小時的成交額是9至10月平均日銷的20倍。

再者，隨着內地旅遊迅速復蘇，不少五星級酒店在雙十一第一波銷售表現不俗，當中雅高、萬豪、凱悅、希爾頓、洲際、香格里拉等多個五星酒店套餐累計搶購超過60萬件。當中凱悅集團80家酒店兩晚的通兌券搶購超過2.8萬件，希爾頓全國的通兌房券搶購超過2.5萬件。

同是阿里旗下的餓了麼表示，天貓雙十一啟動後，在晚上9時至第二日早上5時的夜間零售訂單量按年升近100％。當中鮮花、生鮮、醫藥等品類夜間訂單量的按年增幅均超100%。全國共160家餐飲、零售、生活服務商家透過餓了麼加入天貓雙十一。