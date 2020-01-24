中央擬打擊網上壟斷 ATMX重挫 雙十一前夕出招 阿里ADR再挫半成

明報記者 陳子凌

新經濟股代表的ATMXJ，即阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）、小米（1810）、京東（9618）齊插水，以美團跌逾一成最傷，其餘亦有4%至8%左右跌幅，拖累恒生科指跌5.15%，收報7961點，創指數推出以來最大單日跌幅（見另文）。阿里巴巴及騰訊的ADR昨晚跌勢不止，至昨晚11時半分別跌5.5%及3.5%，報260元及574元。

非僅限網購 料涵蓋金融直播

是次市場監管總局擬推平台經濟反壟斷指南，據其解釋，所謂平台經濟是指由互聯網平台協調組織資源配置的一種經濟形態，顧名思義非僅限於網購平台，亦可能包括互聯網金融及直播視頻等服務。而這亦是繼汽車及原料醫藥行業後，首次有針對網絡商業營運的反壟斷指南。

值得注意的是，除了平台之間合謀定價、價格過高或過低、不合理低於成本定價等不公平價格行為會被視為壟斷外，文件亦就網絡平台的特性，去定義市場支配地位標準，包括因應平台的交易金額、交易數量、用戶數、點擊量、使用時長等去計算市場份額，以及考慮平台在控制上下游市場的能力，左右其他平台進入相關市場的能力等，去評估該平台是否擁有壟斷市場的「資格」。

按客戶層差異定價同屬壟斷

同時，反壟斷指南也針對網絡平台的性質去釐定壟斷行為，例如透過搜索降權、流量限制、技術障礙等去強迫交易方在平台之間「二選一」或只能提供獨家交易；又或者利用彈出視窗等無法更改的方式，將不同商品綑綁銷售，甚至強制交易。此外，如平台利用大數據和算法，將同一種產品按不同客戶的支付能力、消費偏好、使用習慣等去做差異定價，亦會被歸入壟斷行為。

其實早在上周五（6日），市場監管總局已聯同中央網信辦、國家稅務總局約見阿里巴巴、騰訊、美團、京東、字節跳動、蘇寧等27家主要互聯網平台企業，就規範網上經濟秩序作出行政指導。會上更特別點名，在雙十一促銷期間出現強迫商家「二選一」等競爭失序問題突出，假冒偽劣商品屢禁不絕，令消費者、經營者的合法權益被侵害。

雙十一商家「二選一」、刷單等問題非一朝一夕，早在2015年，京東便曾以天貓濫用市場支配地位逼迫商戶在平台間二選一，將天貓訴至法院。另外，天貓每年都刷新雙十一銷售額，但每年都被質疑是虛假刷單之後再退貨，造成當日銷售奇高的假象。