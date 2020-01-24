中央擬打擊網上壟斷 ATMX重挫 雙十一前夕出招 阿里ADR再挫半成

【明報專訊】中國市場監管總局於雙十一前夕出招打擊網絡平台壟斷問題，昨日就《關於平台經濟領域的反壟斷指南》公開徵求意見，規管平台經濟領域的壟斷行為。這是繼月初被指針對螞蟻集團而設的網貸平台文件外，再有針對互聯網行業的監管措施。是次意見稿除了提出不公平定價等情况，亦針對早年天貓被指強迫商戶只能選擇一個網購平台及差異定價等問題。受消息衝擊，以ATMXJ為首的新經濟股昨日全線暴挫。
明報記者 陳子凌
新經濟股代表的ATMXJ，即阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）、小米（1810）、京東（9618）齊插水，以美團跌逾一成最傷，其餘亦有4%至8%左右跌幅，拖累恒生科指跌5.15%，收報7961點，創指數推出以來最大單日跌幅（見另文）。阿里巴巴及騰訊的ADR昨晚跌勢不止，至昨晚11時半分別跌5.5%及3.5%，報260元及574元。
非僅限網購 料涵蓋金融直播
是次市場監管總局擬推平台經濟反壟斷指南，據其解釋，所謂平台經濟是指由互聯網平台協調組織資源配置的一種經濟形態，顧名思義非僅限於網購平台，亦可能包括互聯網金融及直播視頻等服務。而這亦是繼汽車及原料醫藥行業後，首次有針對網絡商業營運的反壟斷指南。
值得注意的是，除了平台之間合謀定價、價格過高或過低、不合理低於成本定價等不公平價格行為會被視為壟斷外，文件亦就網絡平台的特性，去定義市場支配地位標準，包括因應平台的交易金額、交易數量、用戶數、點擊量、使用時長等去計算市場份額，以及考慮平台在控制上下游市場的能力，左右其他平台進入相關市場的能力等，去評估該平台是否擁有壟斷市場的「資格」。
按客戶層差異定價同屬壟斷
同時，反壟斷指南也針對網絡平台的性質去釐定壟斷行為，例如透過搜索降權、流量限制、技術障礙等去強迫交易方在平台之間「二選一」或只能提供獨家交易；又或者利用彈出視窗等無法更改的方式，將不同商品綑綁銷售，甚至強制交易。此外，如平台利用大數據和算法，將同一種產品按不同客戶的支付能力、消費偏好、使用習慣等去做差異定價，亦會被歸入壟斷行為。
其實早在上周五（6日），市場監管總局已聯同中央網信辦、國家稅務總局約見阿里巴巴、騰訊、美團、京東、字節跳動、蘇寧等27家主要互聯網平台企業，就規範網上經濟秩序作出行政指導。會上更特別點名，在雙十一促銷期間出現強迫商家「二選一」等競爭失序問題突出，假冒偽劣商品屢禁不絕，令消費者、經營者的合法權益被侵害。
雙十一商家「二選一」、刷單等問題非一朝一夕，早在2015年，京東便曾以天貓濫用市場支配地位逼迫商戶在平台間二選一，將天貓訴至法院。另外，天貓每年都刷新雙十一銷售額，但每年都被質疑是虛假刷單之後再退貨，造成當日銷售奇高的假象。