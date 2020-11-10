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新地apm吸客 推美妝五折獎賞

【明報專訊】雖然聖誕傳統消費黃金檔期未到，但多個商場先後推出不同優惠吸客。

其中，新地（0016）觀塘apm將聯同超過30間國際美容化妝品牌舉行潮妝五折感謝賞，而同系的荃灣廣場則推出半年一度的「筍得祭」。

由即日起至下月3日，apm推出三大潮妝禮遇，包括於「新地購物一站通」網上平台內購買指定美容護膚產品可享優惠，指定美容商戶禮券低至五折。

此外，The Point by SHKP會員於推廣期內於apm指定美容類別商戶以電子貨幣消費，並於發票有效期內完成登記積分，即可獲5倍積分獎賞。

荃灣廣場推「筍得祭」購物回贈

另外，由11月20日至12月1日期間，荃灣廣場再推出以激筍優惠取勝的年度折慶 「筍得祭」，包括送出高達500元星級品牌電子消費券、7時後消費三重賞、「荃葵青尊享消費賞」獨家尊享派出超過10,000張餐飲贈券、購物回贈每日高達1,200元，以及近130個商戶購物優惠。

恒地新港城中心推藝術展

至於恒地（0012）馬鞍山新港城中心於11月20日至明年1月17日則與Sanrio合作「MOSTown x Sanrio characters Christmas Galleria」活動，邀請法國博物館組織授權的台灣文藝團隊Seven Apex，與Sanrio 合作，把多個角色融匯於19件博物館內的展品中，期間商場中庭將化為大型藝術展覽館。

相關字詞﹕馬鞍山中心 荃灣廣場 新地商場

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