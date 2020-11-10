荃中額印貨 一年實蝕兩成

屋苑兩年來首宗二手蝕讓

荃灣老牌屋苑荃灣中心樓價走勢向來平穩，新近卻錄得近2年來首宗蝕讓。美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心4座中高層A室，實用324方呎，2房間隔。原業主於去年9月以452萬元購入，作投資收租，惟因個人原因急於沽貨套現，故以低購入價、430萬元放售，經議價後，最終再減至425萬元成交，實呎13,117元。原業主去年452萬元購入，帳面已蝕27萬元，加上持貨僅1年，須支付樓價10%的額外印花稅，涉42.5萬元，連佣金及入市稅項計，料實蝕逾90萬元或20%離場。

與此同時，馬鞍山星漣海自2018年底入伙以來，至今暫錄約9宗二手成交，惟全數均屬蝕讓。最新有3房單位以992萬元易手，成交價較3年半前購入價低15%。

世紀21奇豐分行經理張翠珊表示，星漣海3A座低層C室，實用780方呎，3房間隔。原業主決定換樓，遂以1400萬元放盤，經議價後，最終以992萬元售出，累減408萬元或29%，實呎12,718元。買家購入作自住，原業主2017年4月以1169萬元購入上址，持貨逾3年半帳面已蝕177萬元或5%，若連同使費計，料實蝕約230萬元或20%。

星漣海業主3年半實蝕兩成

另一邊廂，啟德OASIS KAI TAK則錄得一宗高價成交。中原高級區域營業經理吳妙粧表示，OASIS KAI TAK 3座中層B室，實用549方呎，2房間隔連儲物室，以1348萬元成交，呎價24,554元，成交價創區內同類兩房半單位二手新高。原業主2017年以1243.7萬元一手買入，已過3年「禁售期」沽貨，帳賺104.3萬元或8%。