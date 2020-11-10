經濟

香港地產

佳明1.4億購前粉嶺戲院地盤

【明報專訊】近年變身成發展商的佳明集團（1271）先後購入多個地盤，最新就以1.4億元，向理想集團購入粉嶺聯發街1號前粉嶺戲院重建地盤，該公司今年內已先後三次購入粉嶺地盤，共涉近5億元。上述物業佔地約6,780方呎，以地積比9.5倍計，可建66410方呎商住物業，未計補地價，每方呎樓面地價2108元；若發展成住宅物業，可建33,900方呎樓面，未計補地價，每方呎樓面地價4130元。

理想集團放售一籃子物業市值9億

佳明集團近月先後購入粉嶺安居街3號地皮及粉嶺安福街7號地皮，涉資3.56億元，擬建高端數據中心，若連同今次所購之地盤，共斥約4.96億元連購粉嶺三個項目。佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，集團看好粉嶺地區發展潛力，而粉嶺聯發街1號的重建地皮剪栽四正，可塑性高，惟現階段未落實作興建住宅或商業項目。

祁文傑3280萬接The Sharp蝕讓貨

另理想集團亦同時放售一籃子物業，包括九龍塘喇沙利道48A及50號住宅地盤、紅磡寶其利街179至181號全幢酒店及荃灣白田壩街46至48號工業重建地盤，合共市值約9億元。此外，土地註冊處顯示，銅鑼灣The Sharp 17樓全層，面積約1580方呎，上月以3280萬元售出，呎價20759元，買家以馬可孛羅貿易有限公司登記，公司董事為80年代著名漫畫家祁文傑。原業主2013年以4,740萬元購入，持貨7年帳面勁蝕1,460萬元或三成。

相關字詞﹕地皮收購 粉嶺戲院 理想集團 佳明集團

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