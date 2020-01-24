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柏傲莊II帝御‧星濤周末共賣466伙

【明報專訊】雖然近期新盤撻訂個案增加，但發展商續加快新盤推售步伐。兩大新盤、新世界（0017）沙田大圍站上蓋柏傲莊II與香港小輪（0050）伙拍帝國集團發展的屯門青山公路青山灣帝御‧星濤，分別於周末推售343伙及123伙，亦意味本周末將有最少466伙新盤推售。

柏傲莊II自剛過去周六結束首輪銷售，並沽出全數337伙後，昨日上載銷售安排，將於周六（14日）展開次輪銷售，涉及343伙。項目於周四下午6時截票，而次輪銷售當日，將分為A組及B組作揀選次序，A組時段必須購買最少1個至最多4個指定單位，B組則屬一般買家組別；當中A組提供211伙，B組就有132伙，共343伙。

紅山半島洋房1億沽 實呎31827元

另帝御‧星濤昨公布以折實均呎15,131元加推123伙，實用由192方呎至996方呎，維持最高9%的折扣優惠，折實價342.9萬元至1555.7萬元，折實實呎13722元至21442元。

事實上，連同最新今次價單計，帝御‧星濤累計有494伙已公布價單，即佔全盤614伙的八成。項目將於周日（15日）展開第三輪銷售，涉及123伙。

一手豪宅餘貨亦錄成交；華懋、信置（0083）等發展的赤柱大潭紅山半島，新錄得6個月來首宗一手成交，最新售出的松柏徑142號洋房，實用面積3142方呎另連821方呎花園，據物業成交資料顯示，透過招標以1億元售出，實呎31827元。

綜合市場資訊，新盤市場昨日共錄9宗成交。

相關字詞﹕柏傲莊II 紅山半島 帝御‧星濤

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