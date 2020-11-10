恆大．珺瓏灣旗下「財仔」 轉至「外判」

恒大：純屬正常商業安排

恒大去年底推出的恆大．珺瓏灣，為吸引買家入市，設一、二按計劃，當時價單顯示，有關按揭由創盈財務有限公司提供，而創盈為恒大旗下公司。不過，去年12月後發出之價單，已刪去創盈名字，並改成「由賣方指定之財務機構」。直至近日，有市場消息指發展商通知買家，有關按揭將由歐力士（亞洲）有限公司負責，而歐力士並非恒大旗下公司。對今次變動，恒大回應指純屬正常商業安排，屬市場普遍做法，相關按揭計劃涉及之買家不會受任何影響。

名日3幢洋房買家用「呼吸Plan」

另近日以不需買家提供入息證明及壓力測試、提供八成一按「呼吸Plan」作招徠的長實（1113）沙田麗坪路名日‧九肚山，據成交紀錄冊顯示，項目日前售出的4幢洋房，其中3名買家採「呼吸Plan」；有關洋房包括1號，6號及9號屋，成交價2280萬至2800萬元，意味買家可向發展商旗下財務公司借八成一按，料涉款項1824萬至2240萬元。

不過，買家如最終沒有真正採用「呼吸Plan」，可獲樓價2%回贈。此外，該3名買家需於90日內分段繳付8%樓價，餘款92%於180日內完成上會。至於另一幢以2896萬元售出的10號屋，買家選擇於630日內分段繳付15%樓價，餘款85%於物業2023年3月入伙時上會，並獲15%代繳稅項優惠；若買家於180日內完成交易，則可獲樓價3.5%回贈。