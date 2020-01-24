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今年新盤撻訂暫364宗 新例後最多 超去年全年 本月首9日錄逾30宗撻訂

【明報專訊】新冠疫情持續紓緩，新盤市况再趨熾熱，惟本報統計，主要新盤本月首9日已錄約31宗撻訂、涉殺訂總額約2839萬元，相關銀碼足以購買長實（1113）沙田麗坪路新盤名日‧九肚山一幢洋房。此外，今年迄今新盤市場累積撻訂總數高見約364宗，除超過去年全年約335宗外，更創2013年一手新例實施後的按年新高。分析指，疫情影響下，部分新盤買家面臨裁員或減薪，被迫「跳船」的個案料續增。

明報記者 林可為

疫情持續紓緩，加上發展商積極推盤下，本月首9日新盤市場整體成交錄逾835宗，已等同上月全月錄約1500宗的55%。不過，本月首9日同期錄得的新盤撻訂宗數約31宗，相對上月全月錄約25宗，已多出6宗或24%。

GRAND YOHO 2期13宗撻大訂最矚目

本月迄今，暫時錄得約31宗新盤撻訂個案，發展商涉殺訂總額約2839萬元。可留意的是，上述新盤撻訂個案中，有20宗屬買家於簽署正式買賣合約後取消交易撻大訂，佔比為65%。以樓盤計，新地（0016）元朗GRAND YOHO第2期日前連錄13宗撻大訂、涉殺訂總金額約1600萬元最矚目。另近期矚目大型新盤、新世界（0017）大圍站柏傲莊I，新近亦連錄7宗撻訂、涉殺訂總金額約423萬元。

至於最新3宗撻訂，2宗來自香港小輪（0050）及帝國集團合作的屯門青山公路青山灣帝御‧星濤，包括原於本月1日以342萬元售出的1座2樓12室，屬實用208方呎開放式戶，以及同日以462萬元售出的2座9樓09室，屬實用290方呎1房戶，買家料同遭沒收5%訂金，分別涉逾17萬和23萬元，兩宗殺訂總金額逾40萬元。

名日‧九肚山首錄撻訂

另長實沙田名日‧九肚山亦首錄撻訂，為2座3樓實用505方呎E室2房戶，早前原以810.5萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉41萬元。綜觀今年1月迄今新盤市場整體撻訂宗數累錄約364宗，超過去年全年約335宗約9%，創2013年一手新例後按年新高紀錄。若按月份計，今年以疫情最嚴峻的3月、4月和5月，所錄得的新盤撻訂宗數最多，每月介乎45至51宗不等。

業界料裁員減薪潮買家「跳船」增

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，今年迄今新盤撻訂宗數創7年高，主要是受疫情影響，經濟轉差效應逐漸浮現，部分買家因面臨裁員、減薪被迫撻訂，部分則因為看淡後市而選擇「跳船」。陳續指，本月首9天新盤市場已錄約31宗撻訂，不排除全月有機會升至逾50宗撻訂，或再創今年按月高位。

相關字詞﹕名日‧九肚山 帝御‧星濤 柏傲莊I Grand YOHO第2期 新冠疫情

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