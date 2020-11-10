湯文亮：內地券商「回水」當宣傳

香港證券界人士話做壞規矩，今次跟又死，唔跟又死，結果是有部分證券商退，亦有部分不退，是否有損失就要睇吓申請人好唔好彩了。

在螞蟻決定撤銷上市當日，我亦有留意到究竟有沒有證券商退回利息及手續費。如果有，我認為一定是內地證券商，因為這是絕頂的游擊戰術，香港證券商未必懂得。或者會有人話我離題，退回利息及手續費不涉及肢體接觸，又怎可能是游擊戰術。其實不一定是有肢體接觸才是戰術，而戰術上排行榜第一位是不戰而屈人之兵，講明不戰，又怎會有肢體接觸。有很多人不明白，在二次大戰之後，中國內戰，國民黨全美式裝備，軍隊人數又多，怎可以輸畀共產黨。老實說，當日國民黨的美式裝備的確先進，人數又多，可惜高層貪腐太嚴重，導致軍隊糧食不足，唯有向民間搶糧；而共產黨勝在兵不太多，很容易解決糧食問題，並且向國民黨提供有關信息，只要投誠，糧食不是問題。在無糧無草之下，國民黨一個軍一個軍向共產黨投誠，非戰之罪，只是輸給共產黨游擊戰術。

客戶本來不多 成本不太大

今次首先提出免利息及手續費的內地券商，估計客戶不會太多，損失不會太大。但如果香港大證券商跟隨，損失就會大得多，而結果亦不是有太多香港證券商跟隨，理由是破壞行規。不過無論如何，在今次之後，內地證券商就會搶走不少香港證券商客戶。友人問這是不是不戰而屈人之兵，不是，廣告費而已。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]