周顯：馬雲非失言 純粹發牢騷

要知道，他聰明絕頂，雖然直腸直肚，但決不是不識大體之人，為何竟然會在臨上市的當兒，在公開場合，說出令領導人不快的話呢？

雖直腸直肚 決非不識大體之人

我的朋友寒柏寫了一篇文章，認為馬雲是預先得悉了政府已打算暫停螞蟻集團的上市，因此方才公開發出了以上的牢騷之言。換言之，這是把人們先前認為的因果關係倒轉了。

要知道，以馬雲的消息靈通，應不可能在被約談當天，方才知悉被政府禁止了上市，必然預先聽到了某些風聲，因此，寒柏的推測應該比較合理。然後，在日前，我見到張化橋撰文，也有相同的看法。

馬雲消息靈通 應預先聽到風聲

近日買股票的手風挺順，一個月來買了4隻，1隻沒賺蝕，1隻小賺，2隻賺了一倍，算是很不錯的成績，只是由於近年輸怕了，不敢買太大，因而贏得不多，但這也算是面對牛市的一個好開始吧！

這4隻股票分別是中國天然氣（0931）、HMVOD（8103）、信陽毛尖（0362）、博尼控股（1906），我在本人的收費網站中，雖然有實倉紀錄，但卻並沒有講出買入原因有機會，有機會再分別和大家在本報談談這些股票。

不過，中國天然氣好像在它大升的第二日，已經在本欄提過了，雖然買入價是遲了2天，但距離現價，仍然有五成的升幅，算係有交代啦！

[周顯 投資二三事]