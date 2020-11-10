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劉思明：港股現罕見強勢 別低估後勁

【明報專訊】港股的升勢欲罷不能，收市後夜期再隨外圍股市大漲；期指上周大升6.5%，以昨夜期26,600點計，本周有機會再升超過3%，上一次期指全周升半成後的一周最少漲逾3%，已經是2015年4月17日，再對上一次為2009年，反映港股正處於近年罕見強勢，別低估後勁。

買盤未算積極 一半股份陰燭收市

恒指昨高開444點、見近全日高位回順，尾市升幅曾收窄至237點，收報26,016點，升303點或1.18%；國指升1.29%。大市成交1685億元，高於60天平均超過三成。據《明報》港股數據庫，升跌比率69比31，升逾3%佔上升股份三成，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為50比50，大市普遍上升，買盤動力強但未算積極，有一半股份低於開市價呈陰燭收市。

教育跌約1%表現最差

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有一成半下跌，教育跌約1%表現已經是最差，燃氣供應、內房及物管下跌，但各四成股份上升，下跌行業無明顯沽壓。相反上升行業的表現強勁得多，航運物流急升逾8%，科技器材、環保及新能源升逾3%，金屬及礦石升逾2.5%，博彩及消閒、能源及相關、中資金融等升約2%。

航運物流急升，無論是強勢的中遠海控（1919）、嘉里物流（0636）、海豐（1308），以至低殘的招商局港口（0144）、中遠海能（1138）都受到追捧；除此之外，強勢及低殘之間亦有一批第二梯隊，如之前提到的中外運（0598），在較早前走出谷底後愈升愈有。第二梯隊中還有中遠海運港口（1199）、太平洋航運（2343），兩者昨天雙雙呈向上突破走勢，當中前者上升動力較強，可以看高一線。事實上，中遠海港基本因素有改善，在剛第三季業績，期內權益吞吐量按年下跌0.7%，純利增19.7%至8594萬美元；相比上半年權益吞吐量跌6.6％，純利升10.5%為佳。集團控制成本及提升效率的措施亦取得成效，財政穩健；第三季毛利增5.9%，行政開支減14.1%。截至9月底持現金等12.2億美元，為令股東可以更早取得股息，集團擬將宣派末期息改為第二次中期息。

中遠海港5.3元以下吸納

不過，股價方面，中遠海港處於一個尷尬位置，短線上望6元料有較大阻力，下望約5元重要支持位，現時介乎中間位置，宜看是否有機會出現小回於5.3元以下吸納，以增加值博率。

[劉思明 數據尋寶]

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