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張兆聰：A股確認升浪 留意券商股

【明報專訊】恒指昨日升303點，收報26,016點，成交金額1684億元。拜登宣布勝出總統選舉，美股期貨急升，納指100期貨在昨日亞洲交易時段飈逾2％，亞洲股市全線向好，日股更創出29年新高。港股表現強勢，4個月後重回26,000點關口，但午後有些獲利回吐，倒是A股全日偏強，A50指數、滬深300指數破頂後續展升浪。現時A股明確進入升浪，相關指數ETF皆可買，中資券商股有條件再試高位。

港股昨日初段高開高走，半導體、航運、5G概念、手機設備、科技股等全線強勢，但到午後有些獲利回吐。始終上星期已因拜登勝利而大升，正式宣布或許是利好兌現、獲利盤湧現的時候，尤其特朗普尚未認輸，仍在尋求法院支持來翻盤。以拜登概念來說，中芯（0981）由高位回落幅度比較大，股價升了不少反映樂觀期望，能否實現卻很大變數。

A股半導體股同樣有些衝高回落，筆者認為是大升後的正常整固，事關明年5G在全球大規模商用，換機周期到來，同時新能源汽車對半導體需求強勁，支持整條產業鏈向好。值得一提，近期封測類股份最強勢，昨日長電科技強勢升停，ASM太平洋（0552）仍在低位，應該有條件反彈。

半導體股衝高回落 大升後正常整固

日股也值得一提。日本經濟增長乏力，利率低無可低也難靠減息和QE推高股市，日股多數時間乏人問津。過去20年，升浪主要有兩次，首次在2003年5月到07年6月，日本企業在中國低成本生產、經濟表現又強勁有關。第二浪是安倍的三支箭年代，日經指數由8000點水平升至24,000點，但日圓兌美元也貶值了50％。但24,000點成了近年無法攻破的關口，2018年起3次闖關均失敗，結果昨日一舉拿下，創出29年新高。要留意，日股和圓匯多數是走勢相反，但近期日圓走勢相當強，已升至103水平，卻依然無阻日股破關，是一個牛現象。若對日股有興趣，可考慮美國上市的日股ETF（EWJ）。

A50指數和滬深300指數也是整固多時再上。近期的設局是幾個重磅板塊輪流炒上，白酒、家電、半導體、航運等等，上周由前兩者帶動下呈上揚，昨日則到半導體強勢領升，而中資金融股也穩步走高，A50指數毫無疑問正處於上升階段。

要留意，人行周末期間再次重申疫情下的刺激政策不可能永遠持續下去，但無礙A股續升，市場對於明年政策邊際上進一步收緊似已充分消化。短線就看上證指能否也突破3400點，若成功會是資金對舊經濟投下信心一票，屆時升勢會火上加油。

中信証券有條件再試52周高位

除了買入相關ETF，昨日也見券商股起動。券商現在個別發展，早前熱炒的妖股如中信建投（6066）、光大證券（6178）等未見異動，主要跟隨板塊升幅，此前借回歸A股炒上的中金（3908）高位乏力，龍頭中信証券（6030）則表現不俗，第三季度業績受減值影響偏弱，股價回調後再升，昨日突破阻力位18元後買盤湧入。一來股價落後，二來A股很大機會正展升浪，中信証券有條件再試52周高位。異動則是廣發證券(1776)，近期升勢有點像此前的中信建投、光證等，筆者不清楚有何原因，但券商異動往往升幅驚人，可小注投機。

[張兆聰 還看今朝]

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