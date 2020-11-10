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經濟
2020年11月10日星期二
技術取勝
投資策略
夜期曾高水逾850點 匯控ADR升9% 分析：炒疫苗概念 舊經濟股勢反攻
200億外資湧A股 歷來次高
恒大近3億護盤 股價倒升2%
《金融時報》：證監指實施美制裁未必違國安
98億買太古城中心1座 基滙：對港充滿信心
榮昌生物首掛飈34% 每手帳面賺8850
領展每單位分派逆市增 回購減單位總數 中期派1.4165元
內地小額網貸新規出台 螞蟻估值或縮萬億
友邦新業務價值按季升22% 高盛：恢復速度勝預期
香港興業：查懋聲上周五美逝世
金管局伙世銀成立綠色商銀聯盟
偉易達半年多賺4.8％ 中期息17美仙
中銀客戶港手機號碼可開立內地銀行戶口
道指早段急升1600點 與標普500齊創新高
Timberland母企164億購Supreme
麥當勞美同店銷售重現增長
張兆聰：A股確認升浪 留意券商股
劉宇亮：憧憬中美關係緩和 恒指本浪高位料見26800點
李浩德：榮昌生物或成螞蟻影子下黑馬
金曹：特朗普難翻盤 恒指望突破26782點
薛偉傑：「奮鬥者協議」被法院接納 華為捲壓榨員工事件爭議
技術取勝：太平洋航運1.35元阻力大
劉思明：港股現罕見強勢 別低估後勁
周顯：馬雲非失言 純粹發牢騷
湯文亮：內地券商「回水」當宣傳
今年新盤撻訂暫364宗 新例後最多 超去年全年 本月首9日錄逾30宗撻訂
恆大．珺瓏灣旗下「財仔」 轉至「外判」
柏傲莊II帝御‧星濤周末共賣466伙
佳明1.4億購前粉嶺戲院地盤
荃中額印貨 一年實蝕兩成
新地apm吸客 推美妝五折獎賞
技術取勝：太平洋航運1.35元阻力大
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【明報專訊】中國鋁業密集區沽壓大（圖）
中信証券升穿50天線（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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