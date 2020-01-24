金曹：特朗普難翻盤 恒指望突破26782點

憧憬貿易戰緩和 海運股大升

之前已有分析員表示，華為可以將次一級屬於一般消費不涉及國家安全或5G高端科技的Honor「榮耀」品牌手機業務分拆上市，如此可以解決被美國制裁引致資金短缺的難題，美資公司也可以入股，將來可繼續出售美國芯片及借「榮耀」品牌打開中國電了消費品市場。當然華爾街也可以大賺一筆。

周一港股升勢全面，手機設備股及科技股如舜宇（2328）收158.9元升8.1%、中興（0763）收22.3元升5.9%，微盟（2013）收11.56元升5.3%。阿里（9988）收290.2元升2.9%。海運股如中遠海發（2866）收1.25元升20.2%、中遠海運（1199）收5.53元升14.3%。A股及創業板指漲2.96%報2814點，創3個月新高；兩市成交額再度突破萬億元大關；北向資金全天淨買入197億元，創年內新高。資金評估中國第四季及2021年GDP增長有可能高於6.5%，確認拜登勝選，估計A股已見重要底部，人民幣升到6.58，大概是2019年初水平。如恒指也回到2019年初水平，目標參考2019年1月結算27,552點。期指期權盤路也非常積極，首先是大戶期指淡倉由超過1萬張大幅減少到接近零，表示上周五拜登宣布勝選前的成交量加權平均價（VWAP）25,730點是好友加減、淡友平倉的重要好淡價位。再下一級是11月5日期指大手加倉3114張時的VWAP 25,450點價位。當然不排除由24,000點反彈到26,000點會出現超買回調，恒指後市只要收市穩守25,450至25,730點區間，估計反覆上升見7月高位26,782點、及2019年1月期結27,552點。期權活躍CALL也符合推測，11月CALL做 26,400及26,600點、12月則做26,600及27,800點，中間位27,200點或許是12月年結目標。

港股急升2000點 不排除超買回調

為何不擔心特朗普反撲製造大混亂呢？主因是拜登今次不是僅僅贏最起碼的270選舉人票，而是在三個搖擺州份勝出，目前就算是比較支持特朗普的Fox新聞，也表示勝出的選舉人票是290比214，特朗普雖然表示不會認輸，但以司法制度推翻三個州的選舉決定估計非常困難。CNN周日報道，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）已勸告特朗普要承認敗選，現時特朗普要求點算每一張合法選票，排除所有非法選票，不過最終也很難推翻結果，要服從民主制度的規則。

[金曹 期權制勝]