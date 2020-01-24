金曹：特朗普難翻盤 恒指望突破26782點

【明報專訊】周日拜登發表勝利宣言，確認贏了美國2020年總統大選，周一股市大升慶祝，恒指成功突破26,000點大關，收26,016點，最高見26,172點。現時一般估計升勢可以持續到12月，較大阻力是7月高位26,782點。由於拜登表示希望回復正常的貿易關係，雖然沒有明確表示會取消之前被特朗普徵收，而在9月被世貿（WTO）判定為違法的關稅，但既然拜登已經表明願意讓美國回到國際合作組織，如世貿、世衛，硬着頭皮繼續為填補美國政府赤字而向中國進口商品徵稅的機會不大。對華為的制裁也有望鬆綁。
憧憬貿易戰緩和 海運股大升
之前已有分析員表示，華為可以將次一級屬於一般消費不涉及國家安全或5G高端科技的Honor「榮耀」品牌手機業務分拆上市，如此可以解決被美國制裁引致資金短缺的難題，美資公司也可以入股，將來可繼續出售美國芯片及借「榮耀」品牌打開中國電了消費品市場。當然華爾街也可以大賺一筆。
周一港股升勢全面，手機設備股及科技股如舜宇（2328）收158.9元升8.1%、中興（0763）收22.3元升5.9%，微盟（2013）收11.56元升5.3%。阿里（9988）收290.2元升2.9%。海運股如中遠海發（2866）收1.25元升20.2%、中遠海運（1199）收5.53元升14.3%。A股及創業板指漲2.96%報2814點，創3個月新高；兩市成交額再度突破萬億元大關；北向資金全天淨買入197億元，創年內新高。資金評估中國第四季及2021年GDP增長有可能高於6.5%，確認拜登勝選，估計A股已見重要底部，人民幣升到6.58，大概是2019年初水平。如恒指也回到2019年初水平，目標參考2019年1月結算27,552點。期指期權盤路也非常積極，首先是大戶期指淡倉由超過1萬張大幅減少到接近零，表示上周五拜登宣布勝選前的成交量加權平均價（VWAP）25,730點是好友加減、淡友平倉的重要好淡價位。再下一級是11月5日期指大手加倉3114張時的VWAP 25,450點價位。當然不排除由24,000點反彈到26,000點會出現超買回調，恒指後市只要收市穩守25,450至25,730點區間，估計反覆上升見7月高位26,782點、及2019年1月期結27,552點。期權活躍CALL也符合推測，11月CALL做 26,400及26,600點、12月則做26,600及27,800點，中間位27,200點或許是12月年結目標。
港股急升2000點 不排除超買回調
為何不擔心特朗普反撲製造大混亂呢？主因是拜登今次不是僅僅贏最起碼的270選舉人票，而是在三個搖擺州份勝出，目前就算是比較支持特朗普的Fox新聞，也表示勝出的選舉人票是290比214，特朗普雖然表示不會認輸，但以司法制度推翻三個州的選舉決定估計非常困難。CNN周日報道，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）已勸告特朗普要承認敗選，現時特朗普要求點算每一張合法選票，排除所有非法選票，不過最終也很難推翻結果，要服從民主制度的規則。