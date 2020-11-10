李浩德：榮昌生物或成螞蟻影子下黑馬

市場愛想像空間大公司

現時市場胃口非常講求創造力，今年沒有盈利但主打研發創新藥的生物科技B股表現卻比有逾百億收入的傳統藥企強，可見市場偏好想像空間較大的公司。榮昌生物（9995）上市首日升逾三成，筆者認為公司的故事巨有獨特性，且今年內將有第一款產品進行商業化，相信公司未來可繼續獲市場青睞。榮昌生物的研發平台技術較為廣泛，有抗體及融合蛋白、抗體藥物偶聯物（ADC）及新型雙功能抗體，都是現時比較熱門及高潛力的研發技術。公司研發管線上的產品全都是自主研發，屬罕有的現象，事關現時絕大部分生物科技公司的產品線一般都是聯合研發或來自引進授權許可的藥物。對榮昌生物來說，這可是雙面刃，一方面公司的產品或可獲對外授權的機會並打響名聲，另一方面公司的品牌質素或未能反映出來，投資者可能會對國產藥物有所保留，是好是壞，還有待產品推出後才有結論。

紅斑狼瘡新藥今季獲批上市

泰它西普（RC18）是用於治療系統性紅斑狼瘡（SLE）等適應症，並將在今季獲批上市。其自身免疫性疾病的嚴重性可大可小，可讓15-45歲的女性失去部分身體和神經機能，是這領域中最高致死率和致殘率的疾病之一。現有的治療方案療效有限及副作用強，泰它西普這類生物藥可能是SLE患者新的出路。產品現時沒有同期正要上市的競爭對手，市面上只有療效相對較差的貝利木單抗（來自GSK的倍力騰)。泰它西普將成為第一款對應SLE的國產生物藥，其藥物國內的適用患者人群逾30萬人，2030年SLE的中國市場規模或可逾150億元人民幣，可見泰它西普的潛力非常大。

雖然榮昌生物當時的上市時間表與大名鼎鼎的螞蟻集團「撞期」，不少人認為其新股是生不逢時，但國際配售方面卻非常火熱，這次筆者從投行上也沒獲分配到股票。不過筆者認為榮昌生物的基本面質素頗強，除了產品線的幻想空間大，管理層的陣容亦給予筆者不小信心，尤其是擁有多年美國及國內藥監局經驗的首席醫學官及臨牀研究主管何博士，因此相信公司上市後仍會有機構投資者追捧，不排除會追貨。

（筆者現時並沒持有以上股票的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]