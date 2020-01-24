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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：憧憬中美關係緩和 恒指本浪高位料見26800點

【明報專訊】上星期美國大選完成投票，市場憧憬拜登當選後中美關係緩和，離岸人民幣升破兩年高位至6.56水平，港股乘勢重上26,000點，11月以來升了1908點或7.92%，港股在今年餘下的日子能上望多少？

餘下不足兩月再創新高機會不大

筆者先從恒指過往年度波幅計算，過去10年恒指平均有6685點波幅，而過去20年則平均有7056點波幅。

今年恒指高位在1月29,174點，低位在3月21,139點，即是今年波幅達8035點，在頭3月已滿足了全年波幅，現在相距今年高位差3158點，在餘下不足兩個月再創高位的機會不大。

今年恒指高低波幅達8035點

再把今年恒指3月起反彈計算，一共分四個階段：（一）3月19日至4月29日，28個交易日內，恒指上升了10.55%；（二）5月25日至7月7日，30個交易日內恒指上升了13.28%；（三）7月7日至9月25日，59個交易日內，恒指下跌了11.78%。9月25日至11月9日，29個交易日內，恒指上升了11.86%。上升兩個階段日數非常接近，平均為29日，而頭三個階段升或跌幅亦接近，平均為11.87%。而第四階段為9月25日至11月9日（昨日），29個交易日內，恒指上升了11.86%，由此可見此走勢亦已滿足了恒指中期走勢的波幅，故筆者推斷此浪高位將在7月份的26800點水平完結。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]

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