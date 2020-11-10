麥當勞美同店銷售重現增長

其他地區復蘇慢 整體銷售額跌2％

雖然麥當勞在美國的銷售恢復，但在其他市場的復蘇仍然較慢，上季的全球同店銷售下滑2.2%。麥當勞上季整體銷售額按年跌2％至54.2億美元，略高於分析師預期，而且是連續4季收入比預期好。上季利潤為17.6億美元，每股收益2.35美元，高於去年同期的16.1億美元利潤及每股收益2.11美元。麥當勞將把季度現金股息提高3％至每股1.29美元。

麥當勞預期，受疫情影響，將要在多個市場應付一些經營限制，例如歐洲多個近期強制關閉餐廳。麥當勞重申，今年將在資本支出花費16億美元。最新的申報文件披露，這些開支約有8.5億美元將用於美國業務，其中一半用於為大約900家餐廳升級。麥當勞預計，將開設約950家新餐廳，當中約270家將設於美國及國際經營市場，包括法國和英國。不過麥當勞也計劃在美國關閉200家門店，當中一半以上是位於沃爾瑪（Walmart）店內銷量較低的餐廳。

（綜合報道）

[國際金融]