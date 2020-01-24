Timberland母企164億購Supreme

凱雷持股3年賺1倍

VF將會向私募股權公司凱雷集團（Carlyle Group）及Goode Partners在內的投資者購入Supreme。市場人士稱，凱雷在2017年以5億美元的價格，收購該品牌約50％股份。最新交易意味凱雷的投資升值1倍。VF表示，在2021年3月結束的財年，Supreme品牌將為集團收入及調整後的每股盈利產生溫和增長。在下一財年，預計Supreme將會為集團貢獻至少5億美元收入及20美仙的調整後每股盈利。

Supreme首家門店於1994在紐約創立，最初是滑板文化的一部分，如今成為國際時尚的標記，經常與其他流行及奢侈品牌合作，但甚少開實體店，目前在全球只有12家門店，預計Supreme未來可望受惠於VF的國際影響力及供應鏈。

（綜合報道）

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