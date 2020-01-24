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道指早段急升1600點 與標普500齊創新高

【明報專訊】歐美疫情持續之際，疫苗研究出現重大進展。美國藥業巨頭輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗，在臨牀測試顯示有效預防率達到90％（詳見A19版）。美股應聲上揚，道指早段升逾1600點，逼近3萬點大關，道指及標普500指數齊創新高。截至本港時間今晨1時零5分，道指升幅收窄至1147點，報29,470點。

輝瑞及BioNTech股價早段升逾一成。可望受惠於經濟活動重啟的航空業板塊股價急升，美國航空、達美、聯合航空早段股價升兩成以上。波音股價早段升14%。郵輪股嘉年華（Carnival）早段升三成。迪士尼早段亦升逾一成。

疫苗有進展 航空郵輪股大反彈

銀行股板塊早段急升。不過受惠於疫情下的股票回落。主要用於遙距學習及工作的視像會議平台Zoom，股價早段急挫17%。串流媒體Netflix股價早段亦跌逾7%。國際油價昨晚急升約一成，是近6個月來最大單日升幅。避險情緒降溫，美國10年期國債孳息升穿0.9厘。期金跌4%。美匯指數在92左右，在10周低位徘徊。

Zoom股價逆市急挫17%

以現金儲備進行多元化投資的日本軟銀集團公布，受惠於軟銀旗下願景基金的投資組合價值回升，加上該基金投資的內地房地產中介貝殼找房8月赴美上市，為其帶來5370億日圓（約402億港元）的帳面收益，軟銀在截至9月底的第二財季，利潤達6275億日圓（約470億港元），較分析師預期高出兩倍以上，去年同期虧損7002億日圓（約525億港元）。軟銀集團股價昨升5.4%至7083日圓（約527港元）。

業績遠超預期 軟銀漲5.4％

軟銀表示，科技公司估值近期普遍上漲，願景基金的投資組合已挽回全部損失。願景基金在第二財季的利潤為7844億日圓（約580億港元），去年同期虧損6120億日圓（約452億港元）。《金融時報》9月曾披露軟銀是「納斯達克巨鯨」，暗中增持大型科技股博反彈。不過願景基金負責人米斯拉（Rajeev Misra）表示，軟銀「連海豚也算不上」，相關交易規模不足以左右大型科技股的價值。Misra表示，納指期貨每日交投超過1200億美元，買入10億、20億甚至50億美元，不會對改變到納指的走勢，所以納指不可能讓任何交易員或軟銀或任何人輕易動搖，納斯達克市場實在太大。米斯拉還指出，過去6個月軟銀賣出了大量阿里巴巴 （9988） 股票，然後將有關資金投資於其他股票，軟銀現時仍坐擁大量現金，這是一個流動性管理策略，也是一個多元化策略。

截至9月底，軟銀的期貨和期權持倉的公允價值為27億美元，規模比外界預期保守。軟銀期內的股票投資價值168億美元，包括購入63億美元的亞馬遜股票、22億美元的facebook股票及18億美元的Zoom。

《華爾街日報》表示，軟銀近期轉型為以投資企業集團，令投資回報變得更重要。自3月以來，軟銀簽署了價值超過900億美元的出售資產交易，當中包括同意以400億美元代價，將晶片設計公司Arm出售給美國晶片製造商Nvidia。過去半年，軟銀已回購了大約110億美元的股票，股價迄今較3月低位升1.5倍。

（綜合報道）

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