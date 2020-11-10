經濟

偉易達半年多賺4.8％ 中期息17美仙

【明報專訊】電子產品股偉易達（0303）公布中期業績，截至9月底止，股東應佔溢利按年升4.75%至1.24億美元，派中期息每股17美仙。主席黃子欣稱，集團早前下調派息比率至70%以保留現金，現時中期業績勝預期，相信全年業績的派息比率可重回疫前的90%水平。集團昨日績前逆市跌0.7%，收報54.2元。

黃子欣料派息比率重回疫前90％

偉易達收入按年微跌0.04%至11.236億美元，若按地區劃分，仍然是以北美及歐洲地區為主；北美地區收入按年下跌5.56%至4.93億美元，歐洲則逆市升10.64%至4.88億美元，亞太區跌8.25%至1.3億美元。黃子欣表示，因應北美及歐洲兩地新冠病毒疫情反覆，即使集團中期業績較預期理想，惟繼續持保守態度，不預望全年收入有所增長。

此外，偉易達首席財務總監唐嘉紅指出，新冠病毒疫情下，消費者紛紛轉為網上購物，目前網上銷售佔集團收入16.2%，料升勢持續，惟未有實際目標，強調保持審慎，觀望消費者未來的表現。

為分散中美貿戰的影響，偉易達陸續將生產線移到中國以外地方，冀為客戶提供後備方案。偉易達集團執行董事梁漢光指出，馬來西亞麻坡廠房正開始第二階段發展，將於2021年底完成，屆時產能可提高50%，預料為集團貢獻的生意額由6000萬至1億美元水平，提升至1.5億美元。

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