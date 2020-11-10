金管局伙世銀成立綠色商銀聯盟

金管局高級助理總裁劉應彬表示，截至2030年新興市場的氣候投資機會總值超過29萬億美元，其中有18萬億美元是亞洲項目，作為興建廢物處理、再生能源、綠色建設等，有急切需要。他指銀行綠色金融的基本知識與能力有待提升，例如缺乏清晰的綠色行業分類標準，同時亦有人才不足的問題。金管局希望透過參與聯盟，提升銀行對氣候風險管理能力，同時協助銀行參與當中的商機。

綠色銀行監管 明年諮詢業界

金管局去年宣布分階段推動綠色和可持續銀行的監管，計劃在2021年上半年就監管規定諮詢業界，劉應彬表示，因為銀行向綠色金融轉型的進程步伐不一，不會就綠色金融監管設定「一刀切」要求，當局會繼續與銀行商談，同時參考國際機構意見，預計諮詢半年後定出框架。助理總裁（外事）陳維民表示，金管局會就銀行在綠色金融相關的公司管治、策略、風險管理、披露等方面提出監管原則。