香港興業：查懋聲上周五美逝世

查懋聲連同兩名弟弟，集團副主席查懋成及非執行董事查懋德，以家族信託名義及個人權益，共持有香港興業54%、興勝創建53.71%及美亨53.09%股權，攤佔3家公司市值27.83億、5.74億及1.44億元，合共35.01億元。香港興業、興勝創建及美亨的股價昨日分別升6.44%、1.03%及跌1.59%。他有份任職獨立非執行董事的新世界（0017）、冠君產業（2778）及香港國際主題樂園（即迪士尼樂園），均對查的辭世表示哀悼。

「愉景灣之父」曾任亞視主席

查懋聲是已故商人及中國染廠創辦人查濟民的長子，早年助父親開拓非洲印染生意，並於1989年加入香港興業為執行董事，由2007年出任主席至今，並聯同家族成員繼承父親交託的香港興業王國，推動發展大嶼山愉景灣，有「愉景灣之父」的美譽。他於1999年曾患胰臟癌，及後治癒。他亦曾涉足傳媒業，一度試圖聯同胡仙聯手，在1998年收購星島集團（前上市編號233）不果，後來在2007年參與投資亞洲電視並出任主席，並一度與另一股東台灣富商旺旺（0151）主席蔡衍明捲入股權紛爭。

在他參與香港興業、查家私人公司名力集團發展時，除了經營原有中外地產及酒店業務，亦涉足不少科技及醫療項目投資，更推動業務分拆上市。查家亦曾經聯同摩根士丹利、建設銀行等，合作發起成立中金（3908）。