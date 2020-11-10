經濟

友邦新業務價值按季升22% 高盛：恢復速度勝預期

【明報專訊】友邦保險（1299）公布第三季業績，新業務價值為7.06億美元，與市場預期的7.12億美元相若。受新冠病毒疫情影響，新業務價值按年比較下跌28%，不過按季則大幅改善22%。集團首席執行官兼總裁李源祥表示，期內絕大部分市場業務均錄得按季連續增長，隨着遏制疫症傳播措施放寬，增長動力有所恢復，承保開支超支減少，面見銷售的保單比率亦已有所回升。但大行認為其中國業務差過預期。

明報記者 歐陽偉昉

友邦開市前公布業績，昨日高開3%，收市報82.3元，上升2.24%，見今年1月底以來新高。友邦第三季年化新保費為13.59億元，按年下跌6%，按季上升21%，新業務價值率為51.6%，按季持平。總加權保費收入為87.97億元，按季升6%，按年則上升7%。

個別市場方面，友邦指中國內地續為新業務價值佔比最大的市場，第三季新業務價值與第二季相若，另外新入職代理及代理總人數在今年首9個月錄得雙位數增長。友邦7月在上海成立子公司，該行指子公司自10月起已負責內地業務的營運，新企業架構對推進地域拓展至關重要。

內地新業務價值按季僅相若

高盛報告估計，內地期內新業務價值按年下跌10%，差過該行預期，主要由於高利潤率的保障型產品銷售疲弱，保費增長實由儲蓄型產品帶動所致，與內險同業的處境相似。

至於香港業務，新業務價值有適度按季增長，主要因為本地客戶群的銷售增加，不過由於強制隔離檢疫持續，內地訪港旅客的銷售在第三季仍接近零，高盛估計香港新業務價值按年跌六成。

友邦在東南亞市場有更理想表現，受惠於代理及銀行保險分銷渠道皆重拾銷售動力，第三季泰國的新業務價值錄得強勁按季增長。另外，該行在新加坡和馬來西亞的新業務價值較第二季增加逾一倍，並顯著高於2019年第三季。李源祥表示，不少國家新冠肺炎個案持續上升，加上政治及貿易局勢依然緊張，中期前景仍高度不明朗，不過在亞洲區內財富增長、保險滲透率偏低及社會福利保障有限等結構性因素帶動下，長遠對該行保險產品和服務的需求將會持續增長。

星馬按年有增長 東南亞反彈強

大行多滿意友邦季績，高盛認為友邦新業務價值回復速度好過預期，東南亞市場強勁反彈，顯示疫症只是延遲了客戶購買人壽保險時間，支持明年進一步強勁反彈。該行給予「買入」評級，目標價85元。交銀國際則看好友邦可加快在中國市場增長，加上疫情對亞洲其他市場影響減弱，維持「買入」評級，目標價由88元升至95元。

相關字詞﹕保險股 東南亞 第三季業績 友邦 中國 香港 新冠肺炎

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