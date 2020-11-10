內地小額網貸新規出台 螞蟻估值或縮萬億

出資比例需由2%大增至30％

早前中國銀保監和人民銀行等部門起草《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，規定小貸公司出資比例不得低於30%，而螞蟻集團此前出資比例僅2%。若新規定獲得通過，晨星估計螞蟻將需要自己承擔5400億元人民幣信貸，以支持其近1.8萬億元人民幣的未償還貸款。晨星稱，螞蟻集團需要籌集更多資金支持放貸，並尋求在全國範圍內運營的國家牌照，使集團估值下調約1400億美元，回落至部分全球最大私募基金的水平，如美國華平投資集團（Warburg Pincus LLC）、Silver Lake Management LLC和淡馬錫。

分析：市盈率或降至10倍 與招行相若

晨星分析師譚嘉萍指出，若螞蟻集團的市淨率下降到頂級全球銀行的水平，則其估值降幅達25%至50%。若以螞蟻上市後市值約2.42萬億元計算，其估值料削減6050億至1.21萬億元不等。螞蟻此前以每股定價80元，股價為其帳面價值的4.4倍，而國際大行一般為2倍。

Aletheia Capital新加坡財務主管Sanjay Jain預計，螞蟻的市盈率或降至約10倍，最新估值跟招行（3968）相若。