經濟

領展每單位分派逆市增 回購減單位總數 中期派1.4165元

【明報專訊】領展（0823）公布截至今年9月底止中期業績，在新冠肺炎疫情影響下，物業收入淨額按年跌0.84%至40.37億元，在計入一筆1.44億元可酌情分派後，可分派額只按年減少1.52%至29.21億元。但是因為期內回購致整體單位數目減少，因此每單位中期分派按年增長0.13%至1.4165元，成為在港上市房託中每單位分派少數錄得增長，股息分派率更達100%（見表），年化息率為4.49厘。

明報記者 陳偉燊

今年碰上嚴重的疫情，領展在上市15周年時經營指標受壓。投資物業公平值既錄得72.75億元減值；香港物業的總收益更按年跌3.2%；整體香港物業組合期內的續租租金調整率為負2.6%；租戶銷售按年大跌25.9%；平均每月租金由3月底的70.3元，跌至68.7元。香港除街市租金收益按年增長7.3%至4.84億元，續租租金按年大增29%之外，商舖的租金收入按年減少6.3%至26.02億元，續租租金按年減少8.6%。

疫下留家進餐 街市表現理想

領展昨日的股價全日升0.48%，收報63元，創一個月高位。瑞銀發表報告，指領展的分派符合預期，經營淨收入之邊際利潤率達77.1%，較預期為佳。大和資本中國及香港地產主管簡國裕則認為，領展的街市表現理想，整體在港租務組合表現仍然得以維持，反映在逆市下保持彈性。

主席聶雅倫：租戶紓困措施 暫無意加碼

集團行政總裁王國龍表示，中式酒樓、教育及娛樂行業租戶的生意受限聚令影響，他們已提出援手，不會一刀切減租。隨着限聚令放寬，他期望租戶的生意會向好。另因為多了市民留家進餐，因此整體街市租戶生意均有增長，年初時有逾200名新租戶在旗下商場開業，有助其商場有足夠租戶取代原有租戶，及令租值保持，減低續租租金下調壓力。在商戶同舟計劃加碼至6億元後，主席聶雅倫稱，暫時無意再加碼。集團發言人補充，在商戶同舟計劃下，已為商戶提供一系列紓困措施，同時，新租約也下調了租金，涉及數額遠遠超出該計劃公布的金額。

王國龍：留意海外收購機會 盼派息續增長

此外，領展期內為樂富廣場及彩園廣場完成總值1.92億元的資產提升計劃，估計投資回報率分別為10.1%及9.1%，聶雅倫不諱言，該計劃提供的回報率有少許下調，但是大抵維持過往範圍。王國龍補充，在基數提高下，回報率會相對被壓低。

聶雅倫續稱，他們會繼續留意在中、港及海外的收購機會，期望最終幫助提高淨收入及每單位分派。王國龍更預期，內地的組合增長比香港為快。同時，他們沒有裁員計劃，並期望派息持續增長。

相關字詞﹕樂富廣場 簡國裕 大和資本 瑞銀 聶雅倫 王國龍 領展

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