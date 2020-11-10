經濟

榮昌生物首掛飈34% 每手帳面賺8850

【明報專訊】昨日掛牌的兩新股均告捷，其中未盈利生科股榮昌生物（9995）認購時少人問津，首掛則「爆冷」，較招股價飈升三成，「頂頭槌飛」大戶每人獲利近300萬元。榮昌生物昨日收報69.8元，升34%。每手500股，每手帳面賺8850元。該股公開認購僅收到2.2萬份申請，是今年最少散戶認購的生科股，因此派貨十分慷慨。有17人認購「頂頭槌飛」，每人獲派高達338手，以首日收市價計算，帳面獲利高達299萬元，而孖展成本也僅約7000元。

另一新股內地民辦教育股新東方（9901），由於上市前下調了定價，成為近期表現最好的第二上市股份。新東方全日升14.7%，收報1365元。每手10股，每手帳賺1750元。截至昨夜10時半，新東方美股報178美元，逆市微跌0.55%。港股兌美股有1%折讓。

融創服務德琪醫藥昨起招股

正招股新股方面，有物管股融創服務（1516）及未盈利生科股德琪醫藥（6996），招股期均至本周四（12日）截止。融創服務入場費12,777.47元。截至今年6月底，公司在管面積約為1.05億平方米，在管物業660個。本次上市引入基石投資者包括騰訊（0700）、高瓴資本等。德琪醫藥入場費為9131.1元。公司主研血液及腫瘤治療藥物，兩款核心產品分別從在納斯達克掛牌的生科公司Karyopharm引進，有亞太區獨家開發及商業許可。公司引入10名基礎投資者，包括富達投資、新加坡主權投資基金GIC等。

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