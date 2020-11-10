榮昌生物首掛飈34% 每手帳面賺8850

另一新股內地民辦教育股新東方（9901），由於上市前下調了定價，成為近期表現最好的第二上市股份。新東方全日升14.7%，收報1365元。每手10股，每手帳賺1750元。截至昨夜10時半，新東方美股報178美元，逆市微跌0.55%。港股兌美股有1%折讓。

融創服務德琪醫藥昨起招股

正招股新股方面，有物管股融創服務（1516）及未盈利生科股德琪醫藥（6996），招股期均至本周四（12日）截止。融創服務入場費12,777.47元。截至今年6月底，公司在管面積約為1.05億平方米，在管物業660個。本次上市引入基石投資者包括騰訊（0700）、高瓴資本等。德琪醫藥入場費為9131.1元。公司主研血液及腫瘤治療藥物，兩款核心產品分別從在納斯達克掛牌的生科公司Karyopharm引進，有亞太區獨家開發及商業許可。公司引入10名基礎投資者，包括富達投資、新加坡主權投資基金GIC等。